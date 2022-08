Hanychová se ostře pustila do Verešové, Soukup se nestačil divit

Zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup udělali pro fanoušky první společné živé vysílání. Během půlhodinového vstupu na sebe hrdličky prozradily různé detaily z jejich vztahu a dokonce se pustily i do hodnocení některých českých celebrit. Majitel TV Barrandov například nevěděl, kdo je Adéla Gondíková a Hanychová si neodpustila pěkně ostrý komentář na Andreu Verešovou.

Agáta Hanychová splnila sen svých fanouškům a uspořádala živák se svým novým partnerem Jaromírem Soukupem. Fanoušci byli doslova nadšení a na stream se připojilo více než 5000 lidí. Influencerka přiznala, že to byl její osobní rekord v počtu sledujících v živém vysílání.

Dvojici přišly desítky dotazů na jejich vztah i další témata a majitel TV Barrandov mimo jiné prozradil, že se chystá být youtuberem. "Já mám poměrně dost vlastních pořadů a asi po měsíci, kdy nenatáčím v televizi, jsem si zřídil Youtube kanál. Má to výhodu, že tam můžu bejt sprostej, což v televizi nejde," lákal Soukup na svůj nový online pořad o politice.

Kromě toho také fanoušky Hanychové zajímalo, jak zvládá miliardář její vášnivé kouření. "Já s tím trochu prudím, počítám vajgly v popelníku a snažím se ji trochu krotit," přiznal Soukup a dodal, že jeho láska počet cigaret postupně omezuje. "Ale kouří míň. Včera měla jen sedm cigaret," pochlubil se.

Ona se hádá

Účastníky streamu také velice zajímalo, zda se Soukup a Hanychová hádají. "My se nehádáme. Ona se hádá," pobavil majitel TV Barrandov sledující. Na živé vysílání se připojila celá řada celebrit, například Mirek Šimůnek, Kazma, Tereza Kerndlová či Adéla Gondíková, takže přišlo i na propírání hvězdného rybníčku.

"Adéla Gondíková? Tu neznám," překvapil Soukup, který nepoznal ani Mirka Šimůnka. "To je kdo, Šimůnek? Jo, toho možná znám z televize," vzpomněl si nakonec. Fanoušci se poté zeptali na modelku Andreu Verešovou. "Verešová? To není herečka, to je ku*va!" šokovala Hanychová svým ostrým jazýčkem. "Promiň, já tady občas urážím lidi," vysvětlila Soukupovi, který odvětil, že se zná dobře s manželem Verešové, Danielem Volopichem.

"Daniela znám taky, to není debil, toho mám ráda," doplnila Agáta, která evidentně Andreu Verešovou nemá zrovna v lásce.

Agáta na Hrad

V četných dotazech se objevovalo téma kandidatury Jaromíra Soukupa v nadcházejících prezidentských volbách. "Agáta na Hrad, když byla Dáša (Dagmar Havlová pozn. redakce), můžeš i ty," opakovali se sledující a žertovali o tom, jaká by byla Hanychová v roli první dámy.

"Mia by mohla po Hradě jezdit na odrážedle. Když tam jezdil Václav Havel na koloběžce, proč by nemohla Mia," vtipkoval Soukup.

Svým bezprostředním vystupováním si majitel TV Barrandov ihned získal přízeň fanoušků své nové partnerky. "Musím říct, že v televizi jste, pane Soukupe, takový suchar, ale když vás teď vidím, jste sakra sympatický chlap, takže měním názor," shodují se v komentářích.