Milenecký pár Hanychová a Zástěra? Modelka si na jeho jménu přihřála polívčičku

Tomáš Zástěra sice patří mezi oblíbené moderátory Evropy 2, ale do širšího povědomí lidí se dostal až díky reality show Survivor a svým oranžovým trenkám, které se staly legendou. Slavné milenky měl však tento blonďák už dříve, v jeho posteli se prý objevila i známá rebelka Agáta Hanychová.

Tomáš Zástěra začínal jako moderátor pořadu Nekecej!, který mapoval úroveň vzdělání českých středoškoláků. Následně účinkoval v televizní show Silvestr 2013. Kromě stálého místa na Evropě 2 moderoval i soutěžní pořad Vyhraj to! nebo talk show Shaker.

Slavný se ale Zástěra stal až poté, co přijal nabídku k účinkování v reality show Survivor, která patří k těm nejdrsnějším na světě. Tomáš si na pustém ostrově vedl víc než dobře a byl dokonce zvolen vůdcem kmene. Měl u ostatních respekt, vyhrával v soutěžích nad druhým kmenem a nebýt jeho zranění kolene, měl slušně našlápnuto k vítězství.

Hvězdu z něj udělala účast v reality show a nošení oranžových trenek

I když se tedy do finále nedostal, jeho humor a oranžové trenky z něj udělaly hvězdu. Své o tom ví i bývalá modelka a současná partnerka mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, která se po jeho účinkování v soutěži a velkém nárůstu sledujících na Instagramu, nechala slyšet, že Zástěra patří mezi její bývalé milence.

Aguš to, jak už je jejím zvykem, udělala fikaně. V jednom z živých vysílání se rozpovídala o tom, že o přežití v Dominikánské republice bojují dva její bývalí. O jednom nebylo pochyb, šlo o truhláře a wakeboardistu Adama Raitera, který jí zahříval několik týdnů postel loňské léto, ale kdo je ten druhý?

O poměru s Hanychovou nechtěl mluvit, myslel, že je zapomenut

Nakonec se provalilo, že šlo právě o Zástěru, který z jejích slov příliš nadšený nebyl. Hned zkraje vyvrátil, že nikdy s Agátou nechodil, tudíž nemůže být její bývalý. Intimní poměr s Aguš však nevyvrátil.

"Nechtěl jsem to nijak zmiňovat, protože já mám pocit, že někteří lidé se někdy občas chtějí svézt na něčem, co se zrovna děje, komentují to, a tak dále, někdy až zbytečně. Pro mě je to tak dávná minulost, že jsem neměl pocit, že by to někdo otevíral, ale Agáta to otevřela a tímto to uzavírám," poprvé a naposledy o tomto nařčení Tomáš promluvil v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.