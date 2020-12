Horáček o hitu Levandulová: Udivilo mě, že se z toho stal hit

„Jednou jsem s ním šel v Kaprově ulici a spadla lešenářská trubka z lešení – padala a cinklo to o chodník. Všichni lidé – my – jsme říkali: Jak je možné, že spadne trubka, co kdyby tam někdo šel? A Hapka řekl: To bylo fis,“ uvedl Hapka a dodal, která písnička mu nejvíce přirostla k srdci.

„Nejvíc se mně líbí písnička, kterou jsem vůbec nechtěl textovat, protože byla napřed hudba a bylo těžké otextovat to a nechtělo se mi do toho. Teď vidím, jak se to povedlo. Jmenuje se to Bude mi lehká zem,“ dodává Horáček, pro nějž bude vždy Hapka nesmrtelnou inspirací.