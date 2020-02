Lék na krizi s královskou rodinou? Meghan a Harry chystají adopci černocha!

Jak se dá očekávat, v případě rozhodnutí se královna postaví do opozice a bude oběma promlouvat do duše, že to není rozvážné rozhodnutí. ,,Královna Alžběta má ráda dodržování tradic, byť adopce dítěte protokol nijak neporušuje. Stále je to ale naprosto nevídaná věc, kterou by nerozdýchala," míní zdroj.



Harryho rozhodnutí není založené pouze na souznění s manželkou. Adopcí afrického sirotka by vzdal hold své matce, která se starala o několik charitativních organizací soustředících se právě na sirotky ze zemí třetího světa. Zatím je ale vše ve hvězdách a královna vévodkyni Meghan nápad rozmluví, i kdyby to byla poslední věc, kterou udělá.