Alžběta II. se bála o prince Harryho: Po příchodu Meghan měla zvláštní pocit

Zdroj: Profimedia

Spisovatel, moderátor a hlavně blízký přítel členů britské královské rodiny Gyles Brandreth už zanedlouho chystá vydání biografie královny Alžběty II., ve které odhalí různé myšlenky nejoblíbenější britské panovnice. Soustředí se přitom také na prince Harryho a královniny pocity z jeho svatby s Meghan.

Zesnulá královna Alžběta II. nikdy veřejně nevyjadřovala své pocity a vše se snažila komentovat nanejvýš diplomaticky. Odhadnout tedy, co si kolikrát doopravdy myslela, tak bylo tvrdým oříškem pro všechny. Její přítel, spisovatel Gyles Brandreth, ale její názory znal. A nyní je přepsal do své knihy Elizabeth: An Intimate Portrait (Alžběta: Intimní portrét).

Z Meghan měla radost

V knize se Brandreth rozepsal hned o několika klíčových momentech posledních let a bez okolků uvedl, jak na ně sama královna reagovala. Jedním z nejpopulárnějších témat je pochopitelně vstup Meghan Markle do královské rodiny a následné kontroverze, které její působení po boku Harryho doprovázely.

Spisovatel však ve svém díle podle webu The Guardian apeloval na to, že navzdory různým spekulacím se královna k Meghan vždy stavěla skvěle. Bývalou americkou herečku v rodině přivítala s otevřenou náručí. Jediné, co ji znepokojovalo, bylo, že byl podle ní Harry do Meghan možná až nezdravě zamilovaný.

Z interview s Oprah si hlavu nedělala

Obrovský poprask způsobili Harry a Meghan ve chvíli, kdy v rozhovoru s Oprah otevřeně hanili britskou královskou rodinu a nezdráhali se ji špinit na všechny strany. To pochopitelně naštvalo nejen britský lid, ale také samotnou monarchii. Jenže Alžběta II. prý jejich interview nijak zvlášť neřešila. Přednější pro ni bylo, aby se její vnuk Harry měl dobře. Jeho slova, která padla v televizi, tak byla druhořadá. I tak ale vysílání prý královna označila za „televizní nesmysl”.