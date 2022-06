Princ Harry a Meghan ukázali dceru Lilibet: S královnou ji ale zvěčnit nemohli

Zdroj: Profimedia

Princ Harry a jeho manželka Meghan Markle si velmi zakládají na soukromí svých dětí, a tak je ukazují jen výjimečně. Veřejnost tedy prakticky vyjma jedné fotografie dosud neměla možnost vidět jejich roční dceru Lilibet. To se teď ale změnilo. Manželé ji totiž zvěčnili během oslavy jejích prvních narozenin. A fanoušci se na ni nemohou vynadívat.

Jakmile princ Harry a Meghan Markle opustili před dvěma lety Velkou Británii a odstěhovali se do Ameriky, drželi své soukromí pod pokličkou. Syna Archieho veřejnosti prakticky neukazovali a když se jim vloni v červnu narodila dcera Lilibet, fanoušci si museli počkat až do Vánoc, než ji poprvé spatřili. Tehdy ji manželé ukázali na vánoční pohlednici, kde byla ovšem Lilibet zvěčněna z boku, a tak jí nebylo zcela vidět do tváře.

Lilibet je celý tatínek

Pořádně prohlédnout si ji ale mohou nyní. Když totiž vévoda a vévodkyně při své návštěvě Spojeného království, kam se vydali při příležitosti královnina jubileu, oslavovali první narozeniny své dcery, dovolili svému blízkému příteli Misanu Harrimanovi, aby jejich holčičku vyfotil.

A právě Misan Harriman nyní zveřejnil snímek malé Lilibet na svém Instagramu. Kromě jejího portrétu ukázal i fotografii, na kterém šťastná Meghan drží svou dceru v náručí. Nejde si přitom nevšimnout, že se Lilibet nesmírně podobá svému tatínkovi, princi Harrymu. Dokonce má i zrzavé vlásky.

S královnou se vyfotit nemohla

Během návštěvy Británie se královna Alžběta II. vůbec poprvé naživo se svou pravnučkou setkala. Od jejího narození ji vídala pouze prostřednictvím videohovorů a nesmírně toužila po tom si Lilibet pochovat. A to se jí nyní splnilo. Mělo to ale jeden háček.

Zatímco Harry a Meghan si podle webu The Sun přáli, aby byl u královnina prvního setkání s Lilibet přítomen i soukromý fotograf, královna jejich přání údajně rázně odmítla. V paláci totiž prý panovaly obavy z toho, že by mohla dvojice následně snímek použít v americkém tisku.