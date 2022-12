Podvrh? Dokument o Harrym a Meghan hraje na city, podtrhují to falešné záběry

Zdroj: Profimedia

Netflix uvedl dlouho očekáváný dokumentární seriál ze života prince Harryho a jeho manželky Meghan. Kvůli seriálu se strhla vlna nevole hlavně u fanoušků královské rodiny. Pozorní novináři dokonce přišli s informací, že záběry a fotografie z upoutávek jsou zavádějící.

Meghan a Harry se na natáčení domluvili hned poté, co oznámili odchod z královské rodiny. Podle smlouvy budou v nadcházejících letech točit další dokumenty a dokonce i hrané filmy a dětské pořady. Na zapojení dětí si nejspíše budou muset chvíli počkat, než trochu povyrostou.

Zavádějící záběry

O kritice trailerů informoval jako první zpravodajský server BBC News. Podle podrobné analýzy byly nejméně tři záběry pořízeny při událostech, které s párem neměly nic společného. Společnost Netflix ani produkční společnost Harryho a Meghan s názvem Archewell se k obvinění zatím nevyjádřily. Jedná se například o záběr, kde se objeví fotografie paparazzi a do toho Harry říká, že „musel udělat vše, co bylo v jeho silách, aby ochránil svou rodinu.“ Tato fotografie hloučku paparazzi byla pořízena na premiéře Harryho Pottera, která se uskutečnila pět let předtím, než se Harry a Meghan seznámili.

Manipulace s fotografiemi

Další z přešlapů v dokumentu by měly být fotografie páru. Harry a Meghan se snaží výběrem snímků ukázat, že byli v královské rodině nechtění. Jedná se například o situaci, kdy královská rodina stála na balkoně Buckinghamského paláce. Fotografie byla oříznuta tak, aby naznačovala, že Meghan a Harry zůstali na okraji, zatímco ve skutečnosti byli v popředí a uprostřed.

Fanoušci páru se také těší na knihu Harryho s názvem Spare. Kniha vyjde na začátku nového roku. Vydavatelství slibuje, že kniha skutečně obsahuje pikantnosti a odhalení doposud neznámých věcí z královské rodiny.