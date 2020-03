Vévodkyně Meghan zase řádí: Pláč, útěk a výhružky. Co provedl princ Harry?

Sousedé ostře sledovaného páru, kteří nepatří do říše zvířat nebo hub, byli svědky výbušné hádky mezi Meghan a princem Harrym. Není to první spor, který se linul poklidnou přírodou, ale něco takového prý ještě neslyšeli ani neviděli.



Po hodině vyostřené hádky uvnitř domu se náhle rozrazily zadní dveře a do zahrady rychlým krokem odcupitala Meghan se synem v náručí a princem Harrym za zády. ,,Byla to obrovská hádka a nikdo netušil, co se děje," prozradil soused. ,,Meghan běsnila a princ Harry vypadal, že se co nevidět rozpláče."