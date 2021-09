Výsměch a kritika: Princ Harry a Meghan Markle na novém snímku děsili veřejnost

Zdroj: Profimedia

Měla to být velká pocta, veřejnost ji však přijala s jistou dávkou kritiky a humoru. Princ Harry a Meghan Markle se nechali zvěčnit na obálku nejnovějšího vydání prestižního magazínu Time, jehož tématem byla stovka nejvlivnějších lidí na světě. Na mnohé ovšem fotografie na titulní straně působila až neuvěřitelně zvláštně a královský manželský pár tak opět vzbudil nechtěný rozruch.

Vypadá to, že ať udělají cokoliv, vždycky to bude špatně. Když princ Harry a Meghan Markle souhlasili, že „ozdobí” titulní stranu magazínu Time, asi by je ani nenapadlo, s jakou kritikou se výsledek setká. Ihned poté, co nové vydání spatřilo světlo světa, mnozí Harryho a jeho manželku neušetřili jízlivých poznámek a posměšků. Na snímku stojí vévoda a vévodkyně vedle sebe, Meghan je přitom více v popředí a Harry stojí o několik centimetrů za ní. Jednou rukou svou manželku drží za rameno. Meghan se usmívá, vévoda ze Sessuxe se dívá spíše vážně. Na zdánlivě běžné fotografii si ovšem kritici všimli hned několika věcí, které jim nedají spát.

Přehnaná retuš?

Lidé pochopitelně okamžitě vzali sociální sítě útokem a na manželský pár, který evidentně leží mnohým v žaludku, se spustila lavina kritiky, a dokonce i posměšků. Podle některých snímek vypadá, jako by jej fotograf složil ze dvou rozdílných fotografií, jiní zase poukazují na to, že manželé na obálce vypadají až přehnaně vyretušovaně. „Otřesná úprava fotografie. Vypadají, jak kdyby byli vytvořeni počítačově,” míní na sociální síti jeden z uživatelů. „To je ale zvláštní fotka. Vypadá to, jako by byl Harry stejně vysoký jako Meghan. To se naklání?” ptá se další. O kritice snímku informoval web Fox News.

Princ Harry a Meghan neunikli ani nejrůznějším vtípkům, které se internetem po zveřejnění obálky začaly šířit. „To vypadá, jako by byl Harry kadeřníkem a díval se na Meghan do zrcadla, zatímco jí vysvětluje, jak jí udělal melír,” smála se jedna z uživatelek sociální sítě Twitter a její příspěvek během chvíle získal mnoho příznivců.

Jejich popularita klesá

Oblíbenost prince Harryho a Meghan Markle nadále ve Velké Británii klesá. Podle nejnovějšího průzkumu agentury You Gov, o kterém informoval web Daily Mail, dokonce raketově. Zatímco ještě v v dubnu k Harrymu chovalo sympatie 43 procent respondentů, teď už jen 34. A Meghan je na tom ještě hůře. Té v dubnu vyjádřilo podporu na 29 procent respondentů, dnes už jen 26. Je zkrátka vidět, že princ Harry a Meghan Markle nejsou v Británii tak úplně vítáni.

Obálka si vysloužila kritiku: