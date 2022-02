Princ Harry a Meghan Markle opět na pranýři: Moderátor je označil za podvodníky

Zdroj: Profimedia

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu si zkrátka neužijí chvilku klidu. Po vzoru dalších známých osobností se pustili do streamovací služby Spotify kvůli tomu, že aplikace volně umožňuje umělcům, aby prostřednictvím své práce šířili dezinformace o koronaviru. Spousta lidí se jim ale vysmála. Od známého moderátora pak dvojice dokonce schytala několik nepěkných slov.

Princ Harry a Meghan Markle na konci roku 2020 světu oznámili, že uzavřeli několikamilionovou smlouvo s hudební platformou Spotify, na které měli následně šířit osvětu prostřednictvím svého podcastu. Jenže se tak úplně neděje. Za spolupráci měli podle webu Express manželé inkasovat zhruba 25 milionů dolarů (asi 600 milionů korun), jenže za celou dobu, co na Spotify vystupují, vytvořili jen něco málo přes třicet minut obsahu. To by možná nikoho ani tak nepohoršilo, kdyby na sebe manželé ovšem před několika dny neupozornili.

Zřejmě dobrý záměr se setkal se špatnou odezvou

Známý řečník Joe Rogan je na Spotify velmi populární. Ve svých podcastech otevírá nejrůznější témata a hovoří a aktuálních věcech. Jenže v několika epizodách podle mnohých šířil dezinformace o koronaviru, kvůli čemuž se stal terčem velké kritiky. Někteří se proti němu začali bouřit, jiní ale kritizovali hlavně Spotify, neboť nechápali, jak vůbec může tento streamovací gigant dovolit lidem, aby šířili nepravdy a polopravdy o tak závažném tématu, jakým covid je. Pár umělců ale zašlo ještě dál. Například kanadský zpěvák Neil Young se rozhodl stáhnout ze Spotify veškerou svou tvorbu, dokud hudební aplikace nezruší pořad Joea Rogana.

Do vedení služby se pustili i princ Harry a Meghan Markle. To ale neměli dělat. Přitáhli tak totiž na sebe nechtěnou pozornost a na jejich hlavy se snesla vlna nadávek.

Jsou to podvodníci

Stížnost Harryho a Meghan zaujala pozornost i známého amerického moderátora Tuckera Carlsona, který se ve své show do dvojice drsně opřel. „V Americe nikoho nezajímá, co si myslíte,” prohlásil na jejich adresu. „Ta otravná falešná vévodkyně z Los Angeles a její hloupý manžel vyhrožují, že Spotify opustí, pokud nebude Joe Rogan umlčen. S tím tedy daleko nedojdou,” dodal ještě moderátor.

„Tihle dva podvodníci mají smlouvu se Spotify za 25 milionů dolarů, přičemž v podstatě žádnou práci neodvedli. Dosud nahráli jen něco málo přes třicet minut obsahu. To znamená, že v podstatě dostali zhruba 1 milion dolarů za každou minutu mluvení,” prohlásil ještě moderátor ve své show. A spousta lidí jej podpořila. Vypadá to, že Harry a Meghan měli protentokrát raději zůstat zticha.