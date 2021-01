Princ Harry a Meghan chtějí zpět do Anglie: V cestě však stojí zásadní problém

Princ Harry a Meghan by se rádi vydali do Velké Británie, aby mohli trávit čas i s ostatními členy britské královské rodiny. Ostatně již během svého velkého oznámení, ve kterém uvedli, že se chtějí vzdát svých královských povinností, se nechali slyšet, že chtějí trávit svůj čas střídavě v Americe a také v Anglie.

Kdy se ale do Velké Británie vydají? Jak tvrdí server Hello Magazine, podle původních zpráv se měli do královské země podívat již v prosinci roku 2020, a to hlavně kvůli soudu Meghan a vydavatelství Associated Newspapers. V něm se měl řešit dopis, jenž Meghan před lety zaslala svému otci, ten ho následně poskytl deníku Daily Mail, který jej otiskl. Nicméně soud byl nakonec odložen na podzim roku 2021. Zcela jistě by se v dohledné době dvojice do Velké Británie ráda podívala. Překážkou je ale lockdown kvůli pandemii koronaviru.