Princ Harry a Meghan se vrátí do Británie, královna má však své podmínky

Zdroj: Profimedia

Královna Alžběta II. na letošní rok plánuje velkolepou oslavu. V červnu to totiž bude přesně 70 let od chvíle, kdy poprvé usedla na královský trůn. Platinové jubileum si pochopitelně nenechá ujít nikdo ze členů britské královské rodiny a jak se již nyní proslýchá, na oslavu dorazí ze Spojených států také vnuk královny princ Harry se svou manželkou a dětmi. Pro Meghan půjde o vůbec první návrat do Británie poté, co se s manželem rozhodli monarchii opustit a žít si svým vlastním životem za velkou louží. Pro své „ztracené příbuzné” má však královna několik podmínek.

Zatímco princ Harry se od stěhování do Spojených států do své domoviny vrátil hned dvakrát, Meghan jej ani na jedné z jeho návštěv nedoprovodila. To se ale podle nejnovějších zpráv webu Express velmi brzy změní. Královna Alžběta II. totiž letos v červnu oslaví platinové jubileum, tedy 70 let na královském trůnu. A to je událostí, na které by absenci Harrymu a Meghan nikdo neodpustil. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se tak prý na oslavy vydají. Má to ale své podmínky.

Královna má obavy

Když se princ Harry rozhodl vrátit do Velké Británie loni v dubnu, aby se mohl zúčastnit pohřbu svého dědečka prince Philipa, pozornost médií na sebe přitáhl natolik, že se možná více psalo o něm samotném než o zesnulém princi. Při své druhé návštěvě, která proběhla v červnu v rámci představení sochy princezny Diany, se scénář opakoval. Namísto toho, aby novináři obdivovali sochu matky princů Harryho a Williama, psali o shledání rozhádaných bratrů a snažili se přijít na to, o čem se tak asi Harry a William bavili. Je tak více než pochopitelné, že má z návštěvy prince Harryho a Meghan královna obavy. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu by totiž mohli velmi snadno odvést pozornost od oslav jubilea a ukrást si ji jen a jen pro sebe.

Harryho a Meghan je třeba ukrýt

Bujaré oslavy platinového jubilea budou probíhat na zámku Windsor. Tam se ale podle experta Neila Seana Harry a Meghan nedostanou. „Jsem si jistý, že královna tam bude mít hodně personálu, který bude servírovat jídlo a nápoje a můžeme si jen představovat, co by právě personál mohl nabídnout novinářům,” nechal se expert slyšet s tím, že by novináři mohli mít od zaměstnanců informace z první ruky o tom, jak setkání královny a vévodů ze Sussexu vypadalo.

„Co si myslím, je to, že královna uspořádá ještě jednu malou, komorní událost. Jen pro členy rodiny. A právě tam by je mohla pozvat,” dodal ještě Neil Sean.