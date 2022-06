Dotčení princ Harry a Meghan Markle? Vévoda zuří a žádá omluvu, tvrdí expertka

Zdroj: Profimedia

I když se mohlo na první pohled zdát, že pozváním prince Harry a Meghan Markle na oslavy královnina jubilea jsou všechny neshody vyřešeny, podle chování zbývajících členů monarchie lze usoudit, že ne všichni jsou připraveni zakopat válečnou sekeru. Harry je nyní prý ze své návštěvy Británie nešťastný a zpět do Kalifornie se podle expertky Angely Levin vracel naštvaný.

Oficiální návštěva prince Harry, jeho manželky Meghan Markle a jejich dětí Archieho a Lilibet ve Velké Británii byla něčím, v co by snad ještě před rokem nikdo ani nedoufal. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu si to totiž svým interview u Oprah, ve kterém drsně zkritizovali většinu britské královské rodiny, se členy monarchie pořádně rozházeli. Jak ale plynul čas, velké rány se pomalu začaly hojit, což nakonec vedlo k tomu, že sama královna svého vnuka a jeho rodinu pozvala do Británie na oslavu svého jubilea. Ze své návštěvy ale manželé podle expertky Angely Levin úplně nadšení nebyli.

Cítili se odstrčení

Jak expertka a novinářka Angela Levin, která s princem Harrym v minulosti strávila jeden celý rok, uvedla pro web Daily Mail, vévoda ze Sussexu se během oslav jubilea i po nich cítil naprosto naštvaně. A to hlavně proto, že si se svou manželkou připadali odstrčení a zcela ignorovaní. A v podstatě se není čemu divit. Během čtyřdenní slavnosti se na veřejnosti společně s ostatními členy monarchie objevili jen jedinkrát, když se ve čtvrtek zúčastnili bohoslužby. Aby toho ale nebylo málo, byli navíc usazeni daleko od zbytky svých příbuzných.

„To, čeho jsem si nejvíce všimla, byl Harryho hněv. Harry nosí své emoce na obličeji a vypadal naprosto rozzuřeně,” nechala se novinářka slyšet. „Myslím si, že se cítil velmi nazlobeně kvůli tomu, že si připadal ignorovaný,” dodala ještě ještě s tím, že si podle ní Harry myslí, že mu od zbytku monarchie náleží omluva.

S bratrem se skoro neviděl

Princ Harry a Meghan v sobotu 4. června pořádali malou rodinnou narozeninovou oslavu pro svou dceru Lilibet, která slavila své první narozeniny. Menší sešlost se konala v jejich britském sídle Frogmore Cottage, kam dorazili i někteří členové monarchie. Přestože manželé pozvali i prince Williama a Kate Middleton, jejich účasti se nedočkali.

Podle některých zdrojů se příbuzní Harryho obávali toho, že budou fotografováni soukromým fotografem najatým Harrym a Meghan a že budou jejich fotografie následně prodány do amerických médií. Ostatně i sama královna měla rázně odmítnout přítomnost fotografa během jejího vůbec prvního setkání s pravnučkou Lilibet.