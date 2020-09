Princ Harry a Meghan zase budí vztek a naštvání: Ponížení monarchie!

Vzdělávání a školství - Ředitel / ředitelka příspěvkové organizace 49 000 Kč

A16 z:17/8/2020 a:9/9/2020 STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADA MĚSTA, VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci ředitele příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 49562461 Druh práce: ředitel příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek Místo výkonu práce: Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 49562461 Platová třída: v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Pracovní poměr: doba neurčitá Požadované předpoklady: 1. minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou 2. znalost problematiky řízení příspěvkové organizace v sociální oblasti 3. základní znalost následujících předpisů: " zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů " zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů " nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů " zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 4. praxe na výkonné řídící pozici výhodou 5. orientace v problematice dětských skupin 6. organizační a komunikační dovednosti 7. občanská bezúhonnost doložená výpisem Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce 8. zdravotní způsobilost Písemně zašlete: " přihlášku: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail) " úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání " strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech " koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek (maximálně 4 strany strojopisu) " výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání " lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání požadované činnosti (ne starší tří měsíců) K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, koncepci rozvoje organizace vlastnoručně podepište). Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány. Předpokládaný nástup: 1. ledna 2021 Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 12. 10. 2020 v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - neotvírat" a s uvedením adresy uchazeče na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor sociálních služeb, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, k rukám Ing. Jarmily Kozlové.