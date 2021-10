Kážou vodu, pijí víno: Princ Harry a Meghan naštvali ochránce přírody

Zdroj: Profimedia

Princ Harry a Meghan Markle se angažují v mnoha charitativních organizacích. Bojují za rovnoprávnost žen, vzdělání pro všechny a také za ochranu životního prostředí. O to více nepochopitelný pak byl jejich způsob dopravy, který využili při své nedávné cestě do New Yorku.

Neustále dávají najevo, že jim nejsou životy druhých lhostejné, promlouvají v rámci nejrůznějších dobročinných akcí a dělají vše pro to, aby byl svět lepším místem. Do toho všeho jsou princ Harry a Meghan Markle jedním z nejsledovanějších párů a takřka každý jejich krok je zblízka sledován a nezřídka kdy také ostře kritizován. Tím nejaktuálnějším přešlapem je způsob dopravy, jaký si vévoda a vévodkyně ze Sussexu zvolili během své cesty z Kalifornie do New Yorku. Informoval o tom web Daily Mail.

Pokrytci Harry a Meghan?

Princ Harry a vévodkyně Meghan často hovoří o klimatických změnách a promlouvají o důležitosti udržení kvalitního životního prostředí. O to více všechny zarazilo, že se při své nedávné cestě do New Yorku po Spojených státech manželé pohybovali soukromým letadlem. Právě privátní letouny jsou ochránci přírody velmi kritizovány, neboť produkují nezanedbatelné množství oxidu uhličitého. Harry a Meghan za své rozhodnutí sklidili obrovskou kritiku a nezdráhal se do nich pustit ani moderátor rádia KIIS FM Kyle Sandilands.

Veřejnost zuří

„Podívejte se na mě v mých Dolce & Gabbana šatech, které stály 30 tisíc dolarů. Ale vy musíte chránit planetu! Teď nastupujeme do našeho soukromého letadla a letíme zpátky do Los Angeles,” utahoval si z Meghan Markle moderátor Kyle Sandilands. „Hej všichni, letíme do New Yorku soukromým letadlem, abychom zachránili planetu!” prohlásil ještě sarkasticky.

A společně s moderátorem zuří i další lidé. A vlastně se není čemu divit. Let prince Harryho a Meghan soukromým letadlem přišel jen čtyři měsíce poté, co vévoda veřejně hlásil, že změna klimatu je jedním z největších problémů, kterým lidstvo v současné době čelí. Snad si příště svá rozhodnutí důkladněji promyslí.