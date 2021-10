Harry a Meghan Markle opět pod palbou: Kvůli cestě do New Yorku lidé zuří

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu zakončí svou mateřskou dovolenou cestou do New Yorku, kde promluví v rámci události Global Citizen Live a zároveň společně s guvernérkou státu New York Kathy Hochull navštíví mrakodrap One World Trade Centre. Pojetí návštěvy pulzujícího města se ovšem mnohým lidem nezamlouvá. Podle některých totiž připomíná královskou cestu.

Princ Harry a jeho manželka Meghan Markle se často zapojují do nejrůznějších charitativních projektů a bojují za lepší budoucnost planety. Není proto velkým překvapením, že byli pozváni, aby vystoupili v rámci události hnutí Global Citizen Live, která se uskuteční v newyorském Central Parku. Při návštěvě věhlasného města se vévoda a vévodkyně rovněž podívají do mrakodrapu One World Trade Centre, kam je doprovodí guvernérka státu New York Kathy Hochull. Princ Harry a Meghan se před více než rokem vzdali svých královských povinností a přestěhovali se do Spojených států. A právě proto mají mnozí s jejich návštěvou New Yorku značný problém. Namísto klasického výletu či pracovní cesty totiž připomíná cestu královskou. Lidé na sociálních sítích nemají pro manžele pochopení, neboť si prý hrají na něco, čeho se sami před časem vzdali. Co je trapnější? O bouřlivých reakcích informoval web Express, který rovněž některé z nich citoval. A jak je jasné, lidé zkrátka nemají z cesty Harryho a Meghan radost. „Nevím, co je trapnější. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu tvářící se, jako že je jejich návštěva New Yorku královskou cestou, nebo starosta a guvernérka, kteří se podle toho chovají," píše na sociální síti Twitter jeden z pobouřených uživatelů. „Ano, přesně tak! Je to prostě špatné, že to dělají, protože už dávno nepracují pro monarchii. Nejsou ve svých názorech neutrální. Být se starostou a užívat přitom své královské tituly je zkrátka špatné," přidává se další. Dostalo se jim i zastání Kromě rozhořčených reakcí se ovšem princ Harry a Meghan dočkali i podpory. „Ne všechno je směřované na královskou rodinu. Ta událost není o nich, tak to přestaňte zmiňovat. Oba jsou velmi známí lidí, takže je jasné, že se o tom bude mluvit. Vždycky se najdou nějací zatvrzelí fanoušci britské královské rodiny, kteří mají s Harrym a Meghan problém. Dokonce sama monarchie uvedla, že Harry a Meghan mohou pracovat a vnímat jisté názory, jak jen chtějí, protože je to jejich věc," stojí v jedné z mála reakcí, která se postavila za vévodu a vévodkyni ze Sussexu.