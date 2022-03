Nesmyslné požadavky prince Harryho a Meghan: Bývalý zaměstnanci promluvili

Zdroj: Profimedia

Jsou paranoidní, nikdo na ně nesmí bez vyzvání promluvit a udělují sankce za naprosto banální prohřešky. Takoví jsou princ Harry a Meghan Markle zaměstnavatelé. Tedy alespoň to tvrdí někteří z jejich bývalého personálu. O tom, jak se vévoda a vévodkyně ze Sussexu chovají ke svým zaměstnancům, se mluvilo už několikrát. Nyní vyplouvají na povrch další informace, které fanouškům této dvojice zvedají obočí.

Před rokem v březnu se poprvé objevily informace, které mnohé příznivce vévodkyně Meghan pořádně zaskočily. Magazín The Tímes of London vydal článek, ve kterém s odkazem na uniklý e-mail z královské korespondence upozornil na to, že měla Meghan své podřízené šikanovat a chovat se k nim velmi hrubě. Jednu ze zaměstnankyň paláce prý vévodkyně dokonce dohnala k slzám. Buckinghamský palác následně oznámil, že celou záležitost předal na personální oddělení, které se touto nepříjemností bude zabývat. Mluvčí Meghan Markle ale výpověď údajně poškozených zaměstnanců označil za nesmyslnou a prohlásil, že jde jen o vypočítavou kampaň založenou na zavádějících a bolest způsobujících dezinformacích.

Na článek se tehdy s údivem dívala i Meghanina dobrá kamarádka Janina Gavenkar a důvěryhodnost zveřejněných informací okamžitě podkopla. „Znám Meghan sedmnáct let a viděla jsem, jak se chová k lidem okolo sebe a těm, se kterými pracuje. A rozhodně můžu říct, že by nikdy nikoho nešikanovala,” bránila svou kamarádku Janina podle webu Insider.

Princ Harry neuklízí

V Meghanin prospěch ale nesvědčí ani nové informace, které se objevily v americkém magazínu Star. Ty mají být mnohem aktuálnější, neboť s nimi přišli bývalí zaměstnanci páru, kteří pro slavnou dvojici pracovali až po jejich stěhování do Spojených států. „Nesmíte na ně bez vyzvání mluvit nebo se na ně dívat,” uvedl jeden z bývalých zaměstnanců a pokračoval s tím, že je Harry velmi nepořádný. Údajně po sobě nechává nedojedené sendviče a špinavé nádobí. „Ani za milion bych se k ním nevrátil a nepracoval pro ně,” řekl zmíněnému magazínu zdroj, který ve své výpovědi ovšem působil spíše zhrzeně. Na druhou stranu se také nabízí otázka, proč by po sobě měl princ Harry uklízet, má-li právě na tyto úkony najatý personál.

Pedantka Meghan?

Meghan je pak prý opakem Harryho a velmi si potrpí na pořádku. „Hrnky v kuchyni musí být vyskládané vedle sebe na milimetry a všechno musí být roztříděné podle barev. Když to tak není, začne vám nadávat,” rozpovídal se bývalý člen personálu Harryho a Meghan. „Když zapomene vrátit víčko na pero, dostanete důtku,” dodal ještě člověk, jehož výpověď může znít i jako výpověď člověka, kterému se zkrátka nechtělo pracovat.

Zároveň poukázal na to, jak Meghan údajně své zaměstnance zesměšňuje tím, že jim pokládá těžké otázky a když je zaměstnanci nejsou schopni zodpovědět, Meghan se jim vysměje. „Jsou to ti nejhorší lidé, pro které může člověk pracovat,” zakončil svou zvláštní řeč, kterou citoval web News Beezer, bývalý zaměstnanec vévody a vévodkyně ze Sussexu.