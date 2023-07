Nenávidění Harry a Meghan: Hvězdy se jich štítí, už je zazdila i Oprah

Zdroj: Profimedia

Zdá se, že v okouzlující čtvrti Montecito, kde žijí princ Harry a jeho Meghan, se i přes horké letní počasí usadil chlad. Důvod? Hollywoodské áčkové hvězdy jako Steven Spielberg, Julia Louis-Dreyfusová a Rob Lowe se rozhodli držet si od prince Harryho a Meghan Markle odstup. A teď se do party slavných, co od vévody a vévodkyně dávají ruce pryč, zařadila i jejich milovaná moderátorka Oprah Winfrey!

Proč se najednou Hollywood a americká smetánka začali stranit prince Harryho a jeho půvabné manželky Meghan Markle? Co všechny tak děsí? Podle webu marca.com straší americké celebrity, že by je kontakt s vyvrheli královské rodiny mohl připravit o přátelství s princem Williamem a Kate Middletonovou.

Do party hvězd, které se rozhodli začít prince a jeho ženu ignorovat, se nyní zařadila i moderátorka Oprah Winfrey. Navzdory tomu, že Oprah v březnu 2021 udělala s hvězdným párem hojně sledovaný rozhovor, ve kterém mu umožnila poplivat královskou rodinu, Harryho ani Meghan nepozvala na svou nedávnou oslavu narozenin. Mohla si tím ublížit… Jak píše nypost.com, podle serveru NewsNation se totiž zdá, že komunita amerických celebrit stále více váhá s přijetím slavného páru mezi sebe. Ve světle senzacechtivých rozhovorů Harryho a Meghan se většina celebrit obává vyzrazení soukromých informací, které by mohly mít dopad na jejich vlastní hollywoodské projekty.

Jde o peníze, vysvětluje reportérka

"Všichni mají film, který chtějí prodat, a broadwayskou hru, kterou chtějí ukázat v Londýně nebo [londýnském] West Endu, a vědí, že princ William a Kate - kteří jsou největšími [celebritami], které se tam dostanou - se neukážou, pokud si budou myslet, že se tvůrce přátelí s Harrym a Meghan," prozrazuje Paula Froelichová, šéfreportérka listu. "Moje zdroje mi říkají, že jde o peníze. A velcí mocní hráči v Hollywoodu nehodlají kvůli Harrymu a Meghan ohrožovat svůj byznys."

Za to si ovšem může dvojice svým bulvárním přístupem tak trochu sama. Od roku 2020, kdy se princ Harry a Meghan Markle vzdali svých královských povinností, díky tomu čelí pár ve vysokých společenských kruzích samým problémům. Nedávno například dvojice prosila, zda by se na cestu z pohřbu královny Alžběty II., mohla vrátit do USA prezidentským letadlem Air Force One. Žádost byla zamítnuta. A píše se, že rozhodnutí Bílého domu ovlivnily i obavy z možného napětí ve vztazích mezi Spojeným královstvím a USA, které by taková cesta způsobila.

Podle všeho je tak budoucnost Harryho a Meghan stále méně růžová…