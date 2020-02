Prince Harry se hroutí a trpí: Ani Meghan nestačí na jeho nejtemnější obavy!

,,Doposud nezapomněl na Charlesův nedostatek empatie, když jeho matka zemřela. Jako by ho to vůbec nezasáhlo," pokračuje zdroj. ,,Nezapomněl ani na to, že jeho i Williama nechal během pohřbu jít za matčinou rakví, místo aby byl s nimi. Harry v ten okamžik potřeboval lásku, Charles mu ji ale nedal. Nechce opakovat otcovy chyby."



Vsadil na terapie a Meghan ho v tom údajně podporuje. ,,Harry doufá, že ho psycholog přesvědčí o opaku," dodává zdroj. ,,Charles zklamal jeho i Dianu. Nepřežil by, kdyby zklamal Archieho. Tvrdě na sobě maká, aby sám sebe přiměl, že se z bludného kruhu špatného rodičovství dokáže vymanit."