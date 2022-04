Princ Harry a Meghan se setkali s královnou: Podle expertů mají nekalé úmysly

4

Princ Harry a Meghan Markle

Zdroj: Profimedia

Fanoušci britské královské rodiny jsou v šoku. Princ Harry a jeho manželka Meghan Markle během své cesty ze Spojených státu do Nizozemska udělali jednu nečekanou zastávku. Vůbec poprvé od doby, co se vzdali královských povinností, společně zavítali do Velké Británie, kde se v naprosté tajnosti setkali s britskou královnou a princem Charlesem. Návštěva na první pohled může působit jako krásné gesto, podle experta na královskou rodinu Toma Bowera ale Harry a Meghan do Británie nepřicestovali s čistými úmysly.