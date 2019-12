Alžběta válčí s Harryho ženou: Meghaniny plány na výchovu se neslučují s tradicí

Dominika Gottová se raduje: Rodinná pouta se jí o Vánocích podařilo zachránit!

Dominika Gottová si užívá svůj návrat domů a postupně se snaží dát si život do pořádku. Našla si práci, dostává nabídky i do showbyznysu, a nyní se blýská na lepší časy i co se týká napjaté atmosféry…