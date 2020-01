Princ Harry NENÍ OTCEM ARCHIEHO: Testy DNA odhalily ŠOKUJÍCÍ PRAVDU!

Alžběta II. měla o Meghan vždycky pochybnosti, nikdy by ale do ní neřekla, že by Harryho mohla podvést. ,,Královna má o Meghan nízké mínění, ale že by podvedla svého manžela, to by neudělala." To samé si Alžběta myslela i o svém synovi, a podívejme, jak to dopadlo. Harry s babičkou nesouhlasí a třetí testování odmítá. ,,Harry všem vysvětlil, že první, nesprávný výsledek byl elaborované spiknutí proti jeho rodině, ten druhý měl pod kontrolou a je pravdivý. Další test nikdo nepodstoupí.“