Uvězněn v Kanadě! Meghan Harrymu zakazuje cestovat kvůli koronaviru

Celý svět obletěla zpráva, že princ Charles má koronavirus. Vzhledem k tomu, že do ohrožené skupiny patří zejména starší ročníky, ovládl britskou královskou rodinu strach. V případě, že by ho dostala i královna Alžběta, mohlo by to pro ni znamenat smrt. Děsivé situaci se chtěl postavit čelem princ Harry a přiletět svým nejbližším na pomoc. To mu ale Meghan zakázala.