Jak tohle ustojí Harry a Meghan? Druhé dítě žádný královský titul nedostane

Oznámení prince Harryho a vévodkyně Meghan, ve kterém uvedli, že se zanedlouho dočkají svého druhého dítěte, vzbudilo vlnu radosti, ale také otázek. Jednou z těch hlavních je, zda bude jejich dcera nositelkou královského titulu? Je dost možné, že se tak, stejně jako v případě jejich syna Archieho, nestane.

Princ Harry a vévodkyně Meghan se již nemohou dočkat svého druhého miminka, které se ovšem s největší pravděpodobností nedočká královského titulu. Ostatně ani jejich první syn Archie není princem, což rodiče značně trápí. Zmínili se o tom ve svém rozhovoru s moderátorkou Oprah. „Řekli, že nechtějí, aby byl princem, protože by se to odlišovalo od zavedeného protokolu. Znamenalo to, že mu nebude zajištěna řádná ochrana,” řekla Meghan podle webu Town&Country, jak se k jejímu dítěti stavěla monarchie ještě v době, kdy byla s Archiem těhotná.

Strach o bezpečnost dětí

Nositelé královských titulů mají nárok na zvýšenou ostrahu, aby jim byla zajištěna co nejvyšší možná ochrana. Obavy Meghan i Harryho o jejich děti jsou tak rozhodně na místě. „Řekli, že nedostane ochranku, protože nebude princem. Dobře, ale potřebuje být v bezpečí,” řekla ještě Meghan. Jejich syn Archie by se ovšem dle oficiálních pravidel mohl stát právoplatným princem jen v případě, kdy nastoupí princ Charles k moci.

Vzhledem k tomu, že malý Archie svůj princovský titul nedostal, je velmi pravděpodobné, že jej nedostane ani jejich dcera, která se za několik málo měsíců narodí. Ani ona tedy nebude mít přidělenu svou vlastní ochranku. Své tituly podle všeho tedy získají až právě s nástupem prince Charlese k moci, pokud tedy nedojde k nějakým změnám v zavedených pravidlech.

Hrabě z Dumbartonu

Podle webu Town&Country mohl být Archie jakožto pravnuk monarchie jmenován hrabětem z Dumbartonu. Podle manželů však britská královská rodina nechtěla, aby měl malý Archie svůj titul, neboť dle výpovědi Meghan panovaly obavy o jeho barvu pleti. Meghanina matka je totiž černoška.

V rozhovoru Harryho a Meghan došlo k odhalení hned několika tajemství, která byla před veřejností dlouhou dobu skryta. Interview se však rovněž setkalo s bouřlivými reakcemi. Někteří totiž s dvojicí soucítí a cítí lítost, zatímco druzí považují Harryho a zvláště pak Meghan za lháře a jejich výpověď berou jako jedno velké divadlo.