Síla Harryho a Meghan: Křesla, na kterých s Oprah seděli, se ihned vyprodala

Téměř 50 milionů lidé zhlédlo v přímém přenosu rozhovor prince Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah. Kromě šokujících informací se však mnozí zaměřili také na nádherný zahradní nábytek, na kterém trojice seděla. Jejich výrobce si nyní mne ruce.

Slavné osobnosti mají velkou moc. Mají mnoho obdivovatelů, kteří jsou leckdy schopni investovat nemalé peníze proto, aby se svým idolům přiblížili. Co se týče britské královské rodiny, pak toto tvrzení platí dvojnásob. Nejnovější rozhovor prince Harryho a Meghan, který manželé vedli s moderátorkou Oprah, sledoval snad celý svět. Vůbec první interview manželů od doby, kdy se rozhodli vzdát svých královských povinností a přestěhovat se do Spojených států, přinesl přesně to, co sliboval. Pikantnosti, se kterými se Harry a Meghan svěřili, však zdaleka nebyly tím jediným, co diváky zaujalo.

Vyprodáno!

Během rozhovoru seděli Harry, Meghan a Oprah na nádherném zahradním nábytku. Fanoušci se ihned pustili do hledání jejich výrobce, aby si mohli své zahrady vybavit stejně jako jejich oblíbenci. A byli velmi rychlí. Zahradní set z dílny designéra Christophera Knighta, který se prodává za cenu 554 dolarů (zhruba 11 tisíc korun), byl totiž dle magazínu Hello! během pár dní zcela vyprodán! „Jsem poctěn, že se mé židle staly sedadly toho nejvíce fascinujícího a nejslavnějšího rozhovoru posledních let,” napsal na sociální síti designér.

Fanoušci proto okamžitě začali na internetu shánět nejrůznější alternativy a jsou naprosto odhodlaní mít své zahrady vybaveny v podobném stylu jako právě Harry a Meghan.

Není to ale zdaleka poprvé, co se Meghan něco takového povedlo. V minulosti se například veřejnosti jedna z jejích kabelek zalíbila natolik, že se kvůli ní upsalo na čekací listinu na 3 tisíce osob.

Expertkou je vévodkyně Kate

Vévodkyně Kate je známá svým vytříbeným vkusem a citem pro módu. A to se odráží na šatnících mnoha žen. Když si na sebe například při návštěvě Austrálie oblékla vzorované šaty návrhářky Tory Burch, způsobila tím doslova šílenství. A její fanoušky nezastavila ani vysoká cena. Šaty za téměř 13 tisíc korun se totiž kompletně vyprodaly!

A pozadu nezůstává ani nejstarší syn prince Williama a Kate Middleton. Ať už jej totiž rodiče oblékli do čehokoliv, vše se během několika málo hodin z obchodů vyprodalo. Obdivovatelé královského páru zkrátka museli mít své ratolesti oblečené přesně podle posledních trendů prince George. Královská rodina zkrátka ví, jak inspirovat.