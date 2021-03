Meghan a Harry odhalili tajemství: Královská rodina má smlouvu s britským tiskem

O rozhovoru Meghan Markle a prince Harryho s moderátorkou Oprah se bude jistě mluvit ještě dlouho. Dvojice prozradila několik šokujících informací o britské královské rodině i o tom, proč se vlastně rozhodli odejít z britské monarchie. Kromě toho promluvili i o tajném paktu, který má královská rodina uzavřený s britskými médii.

Meghan Markle a princ Harry se rozhodně nedrželi zpátky, když s Oprah hovořili o různých obdobích svého života. Mluvilo se také o jejich narušení soukromí, které utrpěli, když ještě pracovali ve službách královny. Jedním z nejvíce překvapujících přiznání, které dvojice udělala, byl také jakási neviditelná smlouva, jež britská královská rodina má s britským bulvárem. Díky té je totiž zajištěno, že o členech rodiny bude vždy psáno jen v pozitivním světle. Zarážející přitom je fakt, že jde o ta samá bulvární média, která se roky snažila Harryho a Meghan pošpinit, píše web Elle.

Síla strachu

„Existuje neviditelný kontrakt za zavřenými dveřmi, za tváří instituce a britským bulvárem,” vysvětloval v rozhovoru Harry. „Abych to zjednodušil, v případě, že vy, jakožto člen rodiny, svolíte vyhovět a dát plný přístup reportérům, bude se o vás lépe psát. Myslím si, že každý potřebuje mít nějakou účast v těchto situacích. Je tu určitý level strach, který se vyskytuje již po generace,” pokračoval ještě Harry.

Harryho výpověď by vysvětlovala chování novinářů vůči němu a jeho manželce. Narozdíl od ostatních členů britské královské rodiny totiž Harry a Meghan nikdy nebyli zcela sdílní a své soukromí si ostře střežili.

Změnilo to všechno

„To je důvodem, proč mají ty bulvární listy vánoční večírky v paláci,” doplnila ještě svého manžela Meghan. „Hraje se tam s nějakým uměle vytvořeným produktem, a proto byli již od začátku našeho vztahu velmi útoční a podněcovali k rasismu. Ve skutečnosti to úplně změnilo úroveň rizika. Už to totiž nebyly jen chytlavé drby,” pokračovala ještě Meghan, která přiznala, že často dostává výhružky smrtí.

„Vyvádělo to část lidí, kteří byli rasističtí, v tom, jak byly ty zprávy podány. Celé se to změnilo v hrozbu, změnilo se to ve vyhrožování smrtí, změnilo to všechno,” dodala ještě smutně Meghan.