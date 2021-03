Harry s Meghan a jejich rozhovor: Jak reaguje britský tisk? Vztek a znechucení

S něčím takovým museli počítat. Kontroverzní rozhovor prince Harryho a vévodkyně Meghan s moderátorkou Oprah šokoval celý svět. A zatímco někteří mají pro manžele pochopení a sympatizují s nimi, jiní jim jejich slova dost možná nikdy neodpustí…

Od doby, kdy se rozhodli vzdát svých královských povinností a přestěhovat se do Spojených států, žádný oficiální rozhovor neposkytl. Až doteď. Princ Harry a Meghan Markle vystoupili v talkshow moderátorky Oprah, kde adresovaly důvody, které je vedly k opuštění britské monarchie. A servítky si rozhodně nebrali. Padala obvinění z rasismu, z šíření dezinformací i psychického teroru. Meghan uvedla, že pro ni byla v jistou chvíli situace natolik neúnosná, že dokonce přemýšlela o sebevraždě!

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat

„Jsem rozzuřený do té míry, že to ve mně úplně vře! Jsem znechucen tím, co jsem zrovna viděl. Tohle byla dvouhodinový odpad, který poškodil jméno monarchie a královské rodiny,” nechal se otevřeně slyšet moderátor Piers Morgan v pořadu Good Morning Britain podle serveru Chicago Tribune. „Házeli špínu na každého,” dodal ještě. „V podstatě řekli, že každý člen britské královské rodiny je rasista. Je to naprosto nepřijatelné,” opřel se moderátor do prince Harryho a Meghan.

V rozhovoru s Oprah totiž Meghan kromě myšlenek na sebevraždu promluvila také o tom, že v královské rodině před narozením syna Archieho vznikaly obavy o jeho barvu pleti. Meghanina matka je totiž černoška. Piersova kolegyně se snažila moderátora alespoň trochu uklidnit. „Musíme soucítit s každým, kdo řekne, že měl myšlenky na sebevraždu,” řekla Susanna Reid.

Královský korespondent Chris Ship rozhovor vnímá podobně jako Piers Morgan, avšak pro vyjádření svého názoru zvolil poněkud mírnější formu. „Ptal jsem se sám sebe, kolik výbušných příběhů by mohli Harry a Meghan skutečně odpálit,” píše Chris ve svém vyjádření. „Když pořad skončil, uvědomil jsem si, že ti dva pořádně nabili bombardér B-52, letěli s ním přímo nad Buckinghamský palác a vypálili na něj všechny své zásoby,” komentoval talkshow královský korespondent.

Vlna soucitu

Na druhou stranu se Harry a Meghan dočkali i oslavných reakcí. „Teď už můžeme mnohem více porozumět tomu, v jak otřesné situaci vlastně jsou,” řekl podle serveru Chicago Tribune královský korespondent Royah Nikkah. „Harry a Meghan ztělesňují probuzenou generaci,” napsal v titulku k jednomu ze svých článků web The Telegraph.

Královna Alžběta II. se k rozhovoru prozatím nijak nevyjádřila. Stejné stanovisko zastali i další členové britské královské rodiny.