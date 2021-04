Kvůli Harrymu a Meghan dal výpověď: Známý moderátor vyvrací slova slavného páru

Moderátor Piers Morgan se natají svými názory na prince Harryho a jeho manželku Meghan. Po jejich rozhovoru s Oprah známý manželský pár označil za lháře. Nyní poukázal na další skutečnosti, podle kterých byla jejich výpověď smyšlená.

Rozhovor Harryho a Meghan zvedl ze židle mnoho lidí. Mezi ně patří i britský moderátor Pierse Morgan, který před časem během moderování show Good Morning Britain neudržel nervy na uzdě a ostře do do manželů opřel. „Jsem rozzuřený do té míry, že to ve mně úplně vře! Jsem znechucen tím, co jsem zrovna viděl. Tohle byl dvouhodinový odpad, který poškodil jméno monarchie a královské rodiny,” řekl bez servítek moderátor, kterého nakonec slova stála místo.

Omluva, nebo výpověď

Chování Pierse Morgana pochopitelně neušlo pozornosti široké veřejnosti ani jeho domovské televizní stanici ITV. Ta dala Morganovi na výběr – buď se Harrymu a Meghan veřejně omluví, nebo v televizi skončí. Moderátor si vybral druhou možnost. Nyní se objevil v rozhovoru televizní stanice Fox News, kde vysvětlil, proč volil taková slova, jaká volil.

Zpochybňuje hlavně slova Meghan

V interview s Oprah se Meghan nechala slyšet, že měla za zdmi Buckinghamského paláce sebevražedné myšlenky. S těmi se údajně svěřila dvěma zaměstnancům královské rodiny, ti ji ale prý odmítli pomoci, protože se podle nich Meghan jen snažila poškodit jméno monarchie. „Přijde mi naprosto nemožné uvěřit tomu, že by vůbec někdo v Paláci byl natolik bezohledný, že by ignoroval ženu, která se chce zabít,” řekl Morgan v rozhovoru pro Fox News podle webu Newsweek.

Stejně pobuřující jako slova o sebevraždě byla i Meghanina zmínka o rasismu. V britské královské rodiny totiž podle ní i Harryho panovaly obavy o barvu pleti malého Archieho. Ani jeden z dvojice ovšem neprozradil, kdo rasistickou diskuzi v Paláci spustil. I toto tvrzení je ovšem dle Morgana nesmysl. Jak totiž říká, Meghan tvrdila, že se s tímto problémem setkala několikrát během svého těhotenství.

Harry ovšem zmínil, že se konverzace ohledně barvy kůže jejich potomka vedla jen jednou, a to na úplném začátku jejich vztahu. „Máme tady masivní protiklad,” vysvětloval svůj přístup Morgan. „Jedna konverzace, ne dvě, možná rok a půl, dva roky předtím, než Meghan řekla, že k ní došlo. Ona to ani neslyšela. Neznáme kontext. Nevíme, co bylo řečeno,” dodal ještě.

Podívejte se, jak Piers Morgan v rozepři s kolegou odešel ze studia.

Zdroj: Youtube