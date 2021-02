Těžký rok pro Harryho a Meghan: Přišli o důležitého člena domácnosti

Rok 2020 rozhodně nebyl příznivým rokem pro prince Harryho a vévodkyni Meghan. Poté, co se v březnu loňského roku rozhodli vzdát se svých královských povinností, se ze sychravé Anglie přestěhovali do Spojených států, kde se několikrát stěhovali, než se nakonec usadili v domě ve městě Montecito v Kalifornii. To bylo samo o sobě velmi stresující. Celou situaci však ještě zhoršila probíhající epidemie koronaviru. Ta navíc způsobila, že dvojice nebyla schopná navštívit své příbuzné ve Velké Británii. A to až do dnešního dne.

Přesto všechno však manželé zažívají mnoho úspěchů. V knize Finding Freedom spoluautor Omid Scobie popsal i přes všechny nesnáze loňský rok velmi dobře. „V bodě, kam se dostali, vybudovali své vlastní impérium a charitu během devíti měsíců, se jen ukazuje, jak tvrdě pracovali na svém úspěchu. Bylo to opravdu hodně práce, než jej dosáhli,” napsal spisovatel.