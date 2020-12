Harry Potter pod vlivem: Daniel Radcliffe přiznal šokující věc!

Potterem se stal ve svých jedenácti letech, ve stejném věku, kdy se Harry dozví, že je čaroděj. Být ostře sledovaným ve věku, kdy si jiné děti hrají na hřišti a nemusí se bát, že je za křovím fotografuje někdo jiný než místní pedofil, ve věku, kdy bez ochranky nevytáhneš z domu paty, protože hrozí, že ti fanynka Draca Malfoye vydrápe oči z důlků, je opravdu nepříjemné.

,,Nejhorší na tom je to očekávání ostatních, že by ses ze svého statusu měl cítit potěšen. Máš skvělou práci, jsi bohatý, nemáš tedy právo nebýt ze svého života nadšený. Začínáš se pak ptát sám sebe ,Sakra, pokud cítím smutek, znamená to, že dělám něco špatně? Nejsem dobrý v tom být slavný?' Je to tlak."