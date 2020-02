Harry Potter 6x jinak: Tohle jsou největší rozdíly mezi knížkou a filmem

Rita Holoubková je pěkně otravná novinářka, která zjistí snad úplně všechno. Jak je to ale jen možné? Snadno. Rita je totiž neregistrovaným zvěromágem a mohla se proměnit v brouka. Dokázala tak nepozorovaně zjistit to, co potřebovala. Byť je pro děj podstatná, ve filmu je upozaděná.