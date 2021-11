Hvězdy Harryho Pottera: Radcliffe září na Broadwayi, Watson prosazuje práva žen

Už je to neuvěřitelných 19 let, kdy do našich kin vstoupil první díl Harryho Pottera. Do té doby něco nevídaného. Nebylo tedy divu, že sály praskaly ve švech a každý chtěl pohádku o malém chlapci s kouzelnickými schopnostmi vidět. Jak však hlavní herci vypadají dnes a čemu se věnují? Budete překvapeni!

Harry Potter je bezpochyby fenomén, který znají všechny děti i dospělí nejen u nás. Malého kouzelníka dala světu spisovatelka J. K. Rowlingová, která se díky této sérii knih stala jednou z nejslavnějších žen světa. Pak následovaly filmy, které měly nemenší úspěch. Ve světě měl prvni díl série o chlapci s jizvou na čele premiéru už v roce 2001, u nás to pak bylo v únoru 2002. Jmenoval se Harry Potter a Kámen mudrců a jak si můžete spočítat, od světové premiéry uběhlo neuvěřitelných dvacet let. Dětští hrdinové od té doby tedy dospěli a na své role už vzpomínají jen s úsměvem na rtech. Harry Potter (Daniel Radcliffe) Hlavní hvězdou celé série je bezesporu Harry Potter v podání Daniela Radcliffa. Ten se konkurzu zúčastnil jako jedenáctiletý chlapec a jeho rodiče se prý rozhodovali, zda ho na něj vůbec pustí. Nakonec dobře udělali, že mu to dovolili, protože se z Daniela stala hvězda první velikosti. Kouzelné filmy o mladém čaroději mu změnily život. Nejen, že v nich byl skvělý, ale i kritici ocenili jeho práci. Po skončení se objevil v mnoha dalších filmech a nyní září i v muzikálech na Broadwayi. Ron Weasley (Ruper Grint) Harryho nejlepší kamarád Ron, kterého ztvárnil Rupert Grint, se objevil také ve všech dílech a to mu přineslo nemenší úspěch než Danielovi. V Kameni mudrců mu bylo také pouhých jedenáct let. Dále si zahrál například v seriálu Lekce řízení či thrilleru Cherrybomb. Dnes je mu dvaatřicet let a exceluje ve filmu zpracovaném na základě klasické tragédie Williama Shakespeara – Macbeth. Hermiona Grangerová (Emma Watson) Třetí do party je postava Hermiony. Herečce Emmě Watson bylo také jedenáct let a filmy o Harrym Potterovi jí nastartovaly hereckou kariéru. Nyní je z ní slavná herečka, která oslnila například ve filmu Kráska a zvíře. Aktivně se věnuje i prosazování práv žen. Rubeus Hagrid (Robbie Coltrane) Jednou z hlavních postav byl sympatický obr Hagrid, kterého si fanoušci Harryho Pottera zamilovali. Jeho představitel se před natáčením této série už nějakou dobu herectví věnoval a mohli jste ho vidět třeba v bondovce Zlaté oko. Nyní je mu přes sedmdesát a s herectvím se rozhodl skončit a užívat si důchod. Albus Brumbál (Michael Gambon) Nesmíme zapomenout na ředitele školy čar a kouzel v Bradavicích Albuse Brumbála, kterého hrál v prvním a druhém filmu Richard Harris. Ten ale bohužel zemřel a nahradil ho Michael Gambon. Gambon má na svém kontě spoustu hereckých ocenění. Připomenout si ho můžete naříklad z filmů o Judy Garlandovi nebo z thrilleru Cordelia. Dnes je mu přes osmdesát, ale hraje stále dál. Zdroj: insider.com