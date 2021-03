Lidé kritizují Harryho Stylese: Průkopníkem v oblasti módy podle nich není

Zpěvák Harry Styles při letošním udílení cen Grammy rozhodně nešel přehlédnout. Bývalý člen kapely One Direction na sebe totiž oblékl pestrobarevný outfit, kterému kralovalo růžové boa. Podle mnohých se mladému krasavci zase podařilo zbořit genderové stereotypy, co se módy týče. Fanoušci rapera Lil Nas X s tímto tvrzením ale rozhodně nesouhlasí. Jejich idolovi se totiž prý revoluce v mužském oblékání povedla už dávno…

63. ročník udílení cen Grammy opět nabídl skvělá vystoupení, ale i nepřehlédnutelné módní kousky. Jedním z těch, kdo byl pořádně vidět, byl i zpěvák Harry Styles, z jehož outfitu šílí mnoho fanoušků. Nicméně, ať už je bývalý člen kapely One Direction jakkoliv vychvalován za to, že se mu zase jednou povedlo zbořit módní stereotypy, někteří podle webu BuzzFeed přemýšlejí nad tím, proč se podobné pozornosti nedostává i raperovi Lil Nas X, který si dlouhá léta libuje v obdobném módním stylu jako právě Harry.

Fanoušci rapera se pustili do Harryho

Odezva fanoušků Lil Nas X na sebe nenechala dlouho čekat. Ti se na sociálních sítích obuli do Harryho Stylese a prosazovali svého idola. „Harry Styles si na sebe vezme péřové boa a všichni najednou říkají: ,Král módy’. Zlato, bylo to řečeno už milionkrát, ale Lil Nas X je přímo tady!” napsal například jeden z nich. „Harry Styles nezbořil žádné genderové stereotypy se svým outfitem na Grammy. Vypadalo to otřesně. Lil Nas X tohle dělá už nějakou dobu,” přidává se další.

„Nechci shazovat jednu věc a vyzdvihovat jinou, ale jak je možné, že Harry Styles dělá absolutní minimum, zatímco Lil Nas X dělá všechno a stejně není tím, kým je společnost posedlá. Jsem zmatený,” napsal další z raperových fanoušků. „Harry Styles chce to, co Lil Nas X má,” postnul stručně další.

Lil Nas X toho má dost

K vlně reakcí svých fanoušků se zanedlouho na to vyjádřil i sám raper. Tomu jejich srovnávání začíná jít silně proti srsti. „Dlouhou dobu vídám podobné posty a chci jen říct, abyste mě přestali používat jako návnadu proti Harrymu Stylesovi,” promluvil Lil Nas X ke svým fanouškům na sociální síti.

„Mám Harryho rád. Jestli chcete komentovat to, co nosím, řekněte to bez toho, aniž byste ho zmínili,” dodal na konec svého postu.

Na jednu stranu je jasné, že se Harrymu dostává více pozornosti, neboť má mnohem větší základnu fanoušků než právě Lil Nas X. Zároveň také bývá mnohem více vidět. Na stranu druhou mají raperovi fanoušci pravdu. Jejich idol se totiž leckdy obléká do mnohem šílenějších outfitů než Harry a genderové stereotypy se mu daří bořit stejně tak. V některých ohledech dokonce možná i více. Oba jsou však skvělými umělci a inspirací pro všechny.