Nejšílenější outfity Harryho Stylese: Vesta s ovcemi i odhalené bradavky

Volány, průsvitné košile, odhalené břicho, náušnice i nalakované nehty. Zpěvák Harry Styles rozhodně ví, jak na sebe upozornit. Jeho outfity jsou přitom leckdy natolik šílené, že dokážou mezi jeho fanoušky vzbudit bujaré diskuze. Díky tomu se mu však podařilo něco, o co se snaží mnoho jeho kolegů. Stal se totiž módní ikonou.

Od doby rozpadu kapely One Direction kariéra Harryho Stylese stoupá strmě nahoru. Vydává jeden hit za druhým, a v letošním roce dokonce získal svou vůbec první cenu Grammy. Kromě jeho talentu na psaní originálních písní je však pověstný také svým vytříbeným smyslem pro módu. Co se té totiž týče, Harry se neřídí absolutně žádnými pravidly. Finální outfity tedy mohou na první pohled působit bláznivě, při delším pozorování však dávají smysl. Zpěvák hlavně oblečení bere jako jistou formu sebevyjádření.

Rád si hraje

„Oblečení je tu proto, abychom si s ním užili legraci a experimentovali s ním. A co je skvělé je to, že se všechny hranice tak nějak rozpadají. Když dáme pryč ,Tohle oblečení je pro muže a tohle pro ženy’, najednou se otevře obrovský prostor na hraní,” nechal se populární zpěvák a někdejší člen kapely One Direction slyšet podle magazínu People.

„Občas jdu nakupovat a zjistím, že se dívám na dámské oblečení a říkám si, že vypadá skvěle. Prostě jde o to, že kdykoliv dáváte nějaké hranice čemukoliv ve svém životě, akorát se omezujete. Je to neskutečná paráda hrát si s oblečením. Nikdy jsem nad tím nijak nepřemýšlel, ale stalo se to součástí mé tvorby,” dodal ještě Harry Styles, který se nebojí na veřejnosti ukázat s nalakovanými nehty či perlovými náušnicemi v uších.

Poprask po MET Gala

Jedním z momentů, kdy Harry Styles dokázal, že je skutečnou módní ikonou, byla chvíle, kdy se v roce 2019 objevil na události MET Gala. Na sobě měl totiž černý overal značky Gucci, jehož svrchní část tvořila síťovina, která nejen že nechala vyniknout zpěvákova tetování, ale ukázala i jeho bradavky. Celý outfit pak zpěvák doplnil mnoha prsteny, perlovou náušnicí a barevně nalakovanými nehty. O téhle módní kreaci mnozí mluví dodnes!

O módní hit dokázal udělat i z vesty s ovečkami. Svršek, který by si na sebe za normálních okolností vzal leda tak obyvatel domova pro seniory, Harry doplnil neméně stařeckou košílí, pruhovanými kalhotami do zvonu a růžovými botami. Ať už tato kombinace zní jakkoliv šíleně, a šílená přece jen asi bude, zpěvák jí dokázal zcela přebít svou osobností a charismatem. Harry Styles skutečně je módní ikonou.

