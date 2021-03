Přijde o ni Harry Styles? Olivia Wilde se nastěhovala k bývalému snoubenci!

Jen co nedávno vystoupili jako pár, musí čas trávit od sebe. Časy pro Harryho Stylese a jeho o téměř deset let starší přítelkyni Olivii Wilde nejsou příznivé. Kvůli probíhající pandemii koronaviru je totiž Olivia uzavřená v domě se svým bývalým manželem Jasonem Sudeikisem, aby mohli být společně nablízku svým dvěma dcerám. Situace je to pro všechny strany poněkud nepříjemná…

Přestože by chtěli být spolu, pandemie koronaviru jim to neumožňuje. Zpěvák Harry Styles a herečka Olivia Wilde svůj románek nijak netají a vypadají vedle sebe velice spokojeně. Wilde má však z předchozího vztahu dvě dcery, se kterými pochopitelně chce trávit čas. Problém však tkví v tom, že se Wilde zdržuje v Los Angeles, zatímco její děti žijí v Londýně.

Aby tedy mohla trávit čas se svými milovanými dcerami, musela se se s nimi i s bývalým manželem kvůli pandemii usadit na jednom místě. A tak spolu všichni čtyři žijí pod jednou střechou. Harry Styles z toho s největší pravděpodobností nadšený není.

Pro dobro dětí

Rodiče Olivia Wilde a její bývalý partner Jason Sudeikis se snaží celou situaci podle webu Daily Mail zvládat, a to hlavně kvůli dobru jejich dětí. Chtějí, aby na ně měl jejich rozchod co nejmenší dopad. Zároveň jim oba chtějí být nablízku, což by ovšem současná situace ohledně pandemie koronaviru jinak neumožňovala. Přechodné bydlení pod jednou střechou se tak zdálo jako nejlepší možné východisko

„Celé je to takové trapné. Vztah Harryho a Olivie se velmi rychle vyvíjí, takže to pro ně musí být zvláštní. Ale je krásné, že to dělají hlavně kvůli dětem. Musí to být celkem náročné,” nechal se pro Daily Mail slyšet zdroj blízký páru.

Zrušené zásnuby

Ještě na začátku listopadu loňského roku byli Olivia Wilde a Jason Sudeikis zasnoubeni. Plánovaná svatba pak byla definitivně odpískána poté, co herečka manželovi přiznala, že se zamilovala jinde. Se Stylesem se setkali během natáčení jejího snímku Don’t Worry Darling a jiskra podle všeho přeskočila velmi rychle.Nedá se ovšem říct, že by její bývalý partner nějak strádal. Dle informací webu The Irish Sun má totiž podezřele blízko k modelce Keeley Hazell.

Jaký přesně vztah mezi sebou bývalý partneři mají, není zcela jasné. Vzhledem k tomu, že se však dobrovolně rozhodli strávit spolu několik dní v izolaci pod jednou střechou, je jasné, že se oba na celou záležitost dívají s nadhledem.