Opustil manželku a syna: Selhání milovníka starých časů Ondřeje Havelky

Alice Kovácsová a Ondřej Havelka

Na první pohled se zdá, že je věčný gentleman a kavalír Ondřej Havelka dokonalý. Není to ale tak docela pravda, i on je jen obyčejný muž, který může selhat. Dokonce se mu to i stalo. Před lety podlehl svodům jiné ženy a opustil manželku se synem.

Stále uhlazený herec a zpěvák Ondřej Havelka není zase takový dobrák a slušňák, jak by se dalo na první pohled předpokládat. I on udělal před lety pořádný podraz, a to když opustil rodinu kvůli milence. Manželka mu to dodnes neodpustila. Ondřej Havelka žil ve spokojeném manželství s Kateřinou Lírovou, která si zahrála například ve filmech Holka na zabití nebo Vítr v kapse, než se seznámil s pozdější manažerkou Melody makers Alicí Kovácsovou. O té bylo známo, že byla dlouholetou milenkou Karla Gotta a traduje se, že Havelka o jejich vztahu věděl a ten že pokračoval, i když Kovácsová žila už s ním. Kvůli milence opustil manželku i malého syna Naprosto ho poblouznila, opustil kvůli ní manželku a syna, kterému bylo v té době pouhých deset let. „Bylo to takové všelijaké, rozvodu totiž předcházelo správné dusno. Syn byl zrovna v citlivém věku, přestal se učit a všechno mu bylo jedno," svěřila se před lety Kateřina pro AHA!. Naštěstí se po čase zase vše srovnalo, syn vystudoval konzervatoř a daří se mu víc než dobře. Jeho matka se s hudebníkem po rozvodu sice nestýká, ale nikdy mu jeho zradu neodpustila. Milovaná žena ho provokovala vztahem s Karlem Gottem S Alicí následně Ondřej zůstal a nejen, že trpěl její popichování a narážky na vztah s Karlem Gottem, ale udělal si s ní dceru. Ta se odmalička věnovala tanci a nyní pracuje v cirkuse. „Odmalička chodím na cirkusová představení bratrů Formanů a vždycky jsem je obdivovala. Ti mě vloni doporučili belgickému kolegovi do jeho nového cirkusového představení. No a pak zazvonil telefon, slovo dalo slovo a já teď žiju v maringotce, devět set kilometrů od domova," prozradila Rozálie, čím se živí, pro časopis Téma. Její tatínek ji tedy nevídá tak často, jak by si přál. Naštěstí má však i on spoustu práce. Kromě hraní v divadle se věnuje především jazz-bandu Melody Makers, který před lety založil.