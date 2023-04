Heather Mills se tajně vdala: McCartneyho se při rozvodu snažila stáhnout z kůže

Zdroj: Profimedia

Bývalá manželka Paula McCartneyho Heather Mills před lety vysoudila z rozvodu pořádně tučné odškodné a společně s dcerou Beatrice začala zcela nový život. Podle nejnovějších informací zahraničního webu Mirror se dokonce bývalá modelka v roce 2021 v tajnosti podruhé vdala.

Heather Mills a Paula McCartneyho seznámil jejich kamarád Pierse Morgan v květnu 1999 na udílení cen Pride of Britain v Londýně.

Hrdličky se vzaly v roce 2002 a o rok později se jim narodila dcera Beatrice. Už od začátku ale měla jednonohá modelka problém s nevlastní dcerou Stellou.

"Každý týden se [Stella] snažila rozbít naše manželství. Byla tak žárlivá. Nezajímalo ji štěstí jejího otce. Nemohu ji déle chránit. Napáchala nějaké zlé, zlé věci," postěžovala si kdysi Heather časopisu The Things. O několik let později Morgan připustil, že mu Stella McCartney nikdy neopustila, že jejího otce Heather vůbec představil. "Kdykoli vidím Stellu, šťouchá mě do žeber a říká: 'Táta je opravdu vděčný, že jsi ho stál 50 milionů liber… díky za to! Jsem si jistý, že Stella je také nadšená, protože je to její dědictví," svěřil se Pierse. Po sérii výbušných hádek se pár v roce 2009 rozvedl a Heather tehdy novinářům řekla: "Jsem tak ráda, že je to za mnou."

Seznámili se ve vlaku

Rozvod Heather Mills a Paula McCartneyho rozhodně nebyla procházka růžovým sadem. Modelka svého manžela obvinila z násilí a požadovala 125 milionů liber z peněz legendy Beatles.

Heather tehdy mimo jiné tvrdila, že hudebník pravidelně pije a kouří konopí. Soud nakonec rozhodl ve prospěch Mills a přiznal jí "pouze" 24,3 milionu liber, tedy necelých 800 milionů korun.

Ačkoliv se Heather v té době zařekla, že se po rozchodu s Paulem už nikdy nevdá, nakonec jí vstoupil do života nový muž, kterého si měla Mills před dvěma lety tajně vzít. Během soukromého obřadu se prý vdala za svého přítele, podnikatele Mika Dickmana.

Bývalá modelka se s přítelem seznámila ve vlaku, kde mu podala lístek s nápisem: Myslím, že jste sexy, napište mi. Pár se na veřejnosti objevil poprvé v roce 2019.