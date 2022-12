Hedvika Kollerová promluvila o krachu manželství, lituje, že se nerozvedla dřív

Zdroj: Profimedia

Už jsou to tři roky, co se manželství Hedviky Kollerové a fotbalisty Jana Kollera rozpadlo. Ani jeden z nich se ale nikdy nechtěl blíže k rozvodu vyjadřovat, a tak byl konec jejich lásky zahalen tajemstvím. To se teď ale mění. Hedvika totiž v knize Ženy za zády přiblížila, jak jejich soužití v posledních letech vypadalo.

Hedvika Kollerová a Jan Koller přezdívaný Dino bylo manželé dlouhých 15 let. Z jejich lásky vzešly dvě dcery a všichni společně žili jako spokojená rodina v Monaku. Jenže pak se začalo něco měnit a láska postupem času vyprchala. V roce 2019 dvojice oznámila, že řeší rozvod. Co přesně ale bylo jeho příčinou, nikdy neřekli.

Měli jsme se rozvést už dávno

O rozpadu manželství se Hedvika nyní rozpovídala v knize Ženy za zády a z jejích slov je patrné, že manželství bylo v troskách už dávno před rokem 2019, kdy Hedvika a Jan rozvod oznámili. „Myslím si z vlastní zkušenosti, že by spolu lidi neměli být jenom kvůli dětem, že to není dobře. A kdybychom se spolu rozešli dřív, bylo by to lepší. Oba nás to poznamenalo. Oba jsme se obětovali stejně,” citoval Hedviku web iSport s odkazem na zmíněnou knihu.

Vřelé vztahy

Ať už se ale v jejich manželství stalo cokoliv, je skvělé, že dokázali oba najít společnou řeč. I když se pravděpodobně nepovažují zrovna za ty nejlepší přátele, mají k sobě stále úctu. „Vždycky budu Honzu v něčem respektovat a budu ho mít v srdci, mám s ním dvě děti, díky němu žiju v Monaku. Nejsem naivní, vím to. Jsem si vědoma, že mám díky němu určité podmínky, abych mohla žít právě tam,” vypráví ještě Hedvika.

„Druhá věc je, že už to dáváme s holkama pár let bez něj, a zvládáme to. Není to med, jde o nejdražší stát a ustát tam život je velmi složité. Makám od rána do večera,” dodala ještě matka dvou dětí, která je momentálně singl, a přiznala, že na žádný romantický vztah vlastně nemá ani čas. Zato Jan Koller je už nějaký ten čas opět šťastně zamilovaný. Jeho partnerkou je krásná brunetka Zuzana.