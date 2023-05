Kollerová se v Monaku věnuje netradiční zálibě: Získala kvůli ní i přezdívku

Zdroj: Profimedia

Bývalá manželka Jana Kollera Hedvika už dlouhé roky žije s dětmi v Monaku a užívá si život v luxusu. Dvojnásobná maminka je klasická žena v domácnosti a dokonce se ve volném čase věnuje pečení dortů.

Hedvika Kollerová se po rozvodu věnuje hlavně mateřským povinnostem a veškerý čas tráví se svými dvěma dcerami. Když má ale kráska chvilku volno, věnuje se pečení dortů a ve městě bohatých už je dokonce svým umem v kuchyni pověstná.

"Peču s láskou pro lidi, kteří to ocení," pochlubila se Kollerová Blesku a doplnila, že u svých přátel dokonce získala přezdívku Madame Gâteau neboli Paní Dortová. "Já dorty peču a miluju už odmalička! Peču od dvanácti let, vždycky mě to přitahovalo, a pokud jde o fantazii a zručnost, pomáhá mi výtvarná průprava z lidové školy umění. Když jsem byla malá, bavilo mě kreslení, malování, keramika, a tak mi nedělá problém vyrábět si všechny ozdůbky sama. Někdy si i marcipán vyrábím sama," dodala Hedvika. Ačkoliv by o zákazníky na své výtvory neměla nouzi, živit se pečením nechce a dorty vyrábí pouze kamarádům.

"Tříposchoďový dort se třemi krémy dělám tři až čtyři hodiny. Kamarádce jsem ale jednou pekla taštičku Victoria´s Secret celou noc! Neumíte si představit, jakou jí to udělalo radost. Ta práce se samozřejmě nevyplatí, já to dělám jenom pro lidi, které mám ráda. Lidé nejvíc mají rádi korpus oreo, dělám různé ořechové, vanilkové, kokosové, s máslovým nebo mascarpone krémem. A také jede bublanina, makovec či makové koláčky, mám skvělý recept po bývalé tchyni. Kamarádi se vždycky tak těší, s čím zase přijdu na návštěvu, a vítají to víc než nějaký koupený dárek nebo láhev vína," říká Kollerová o svém koníčku.

Na děti jsem fixovaná

"Můj smysl života byly jenom děti, rodina, naprosto tradiční model ženy v domácnosti typu – napečeno, navařeno, naklizeno… Nikdy jsem netoužila po kariéře. Na děti jsem velice fixovaná, představují pro mě něco jako podnikatelský plán, což znamená, že dělám vše pro to, aby měly to nejlepší vzdělání, naučily se hodně jazyků a dostaly se k práci, která je bude bavit a budou v ní šťastné," svěřila se Hedvika Kollerová výše zmíněnému webu s tím, že jedna z dcer nedávno odletěla studovat do Kanady.

"Hedvika už od září studuje ekonomii na univerzitě v Montrealu a je vysloveně studijní typ, zatímco Katce to jde samo, ale učení moc nedá. Mají totálně rozdílné povahy, jako já s Honzou. Heduška je po Honzovi introvert a Katka po mně extrovert," vysvětlila pyšná maminka, která brzy vypustí z hnízda i mladší dceru a tak se na to postupně psychicky připravuje.

"Když mi Heduška odešla do Kanady, pochopila jsem, že se musím začít připravovat na nový život bez děvčat. Chtěla bych si najít práci a mám hned několik nabídek, ale nechci to zakřiknout. Musím dopilovat angličtinu, což je můj velký handicap, a naučit se spousty dalších věcí. Potřebuju na to přesně ty tři roky, abych se připravila, než i mladší půjde na studia," uzavřela.

Kollerová je dle svých slov typická matka v domácnosti