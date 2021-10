Proč Heidi Janků nikdy neměla děti? Důvod asi nikoho nepřekvapí

Zdroj: Profimedia

Heidi Janků bylo pouhých jedenáct let, když jí zemřela maminka na rakovinu. Otec těžkou situaci v rodině nezvládl, a začal holdovat alkoholu. I to nakonec přispělo k tomu, že zpěvačka brzy odešla z domu a nikdy neměla vlastní děti.

Heidi Janků si prý se svým otcem nikdy nerozuměla. „Vztahy s ním byly na bodu mrazu. Měl jiné představy o mém životě, nechtěl ze mě mít zpěvačku. Neměl rád muzikanty, přestože mezi ně sám patřil," svěřila se umělkyně v rozhovoru pro pořad Intimní zpovědi na Streamu.

Nikdy jsem si to nevyříkali

Protože otec holdoval alkoholu, Heidi se v šestnácti letech sebrala a odešla z domu. Krátce nato ji postihla další tragédie, bratr se zabil v autě. S tátou se zpěvačka pak už nevídala a o jeho smrti se dozvěděla až se zpožděním. "Třecí plochy byly tak silný, že jsme si to nikdy nevyříkali," doplnila.

Když se pak Janků seznámila se svým budoucím manželem Ivo Pavlíkem, byla vdaná a on zadaný. Asi po měsíci se už ale spolu začali vídat. "Tehdy v tom ještě nebyla nějaká velká zamilovanost. Ale jakmile jsme začali jezdit po koncertech a kšeftech, tak to přišlo," popsala Janků.

Mladší zpěvačku pak všichni měli za zlatokopku, která chce jenom využít staršího skladatele. "Neměla jsem dobrou pozici. I moje teta se mnou kvůli tomu tři roky nemluvila," řekla Heidi k období, kdy jí nebylo dvakrát do zpěvu.

Všechno se změnilo ve chvíli, kdy okolí pochopilo, že Heidi Ivoše opravdu miluje. Partneři spolu dál pracovali a postavili dům. Přesto Janků s Pavlíkem nikdy neměla vlastní potomky. "Myslím, že jsem poznamenaná mou rodinou a výchovou mého otce," myslí si zpěvačka.

Rodina mě poznamenala

"Po dítěti jsem možná netoužila až tolik, protože jsem měla obavy, jestli bych ho dokázala správně vychovat. Když si vzpomenu na to, co jsem viděla doma," řekla Heidi a doplnila, že začátkem devadesátých let o miminku s Ivošem uvažovali, těhotenství ale nakonec stejně nepřišlo.

Dneska zpěvačka ani tolik nelituje, že se nestala maminkou. Díky svému muži je totiž několikanásobná nevlastní maminka i babička a za svou rodinu je moc vděčná. "Mateřství tam chybí, ale myslím, že lásku dokážu rozdávat i tak," uzavřela Janků.

Ivo Pavlíka si Heidi vzala v březnu 1992.