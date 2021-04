Lockdown podle Heidi Janků: Zamilovala se do filmů pro pamětníky

Zpěvačka Heidi Janků přiznává, že za poslední rok tráví před televizní obrazovkou více času, než je dobré. Co ale v době koronavirové dělat! Filmy si však pečlivě vybírá, není tedy divu, že propadla klasice, kterou jsou filmy pro pamětníky.

Heidi Janků už má více než rok v podstatě volno. Koncertovat se nesmí, do divadla, kina ani na výstavu se nedostane, snaží se tak alespoň trávit hodně času se svým čtyřnohým parťákem Edou na procházkách.

Jelikož jde o ženu činu, která se chce udržovat ve formě a ráda se hýbá, nemá problém se psem ujít několik kilometrů denně. Naplňuje ji to a dělá šťastnou.

Relax u starých filmů

Když pak ale přijdou domů, není podle zpěvačky nic lepšího, než uvařit si čaj, dát si něco dobrého a zasednout před televizní obrazovku.

„Mám ráda staré černobílé filmy,“ prozradila Heidi Janků webu Extra.cz. „Mám doma dokonce celou sbírku DVD, hlavně staré veselohry s Vlastou Burianem, Jaroslavem Marvanem, nebo Čeňkem Šléglem. Ty patří k mým oblíbeným filmům. Znám je sice už většinou úplně nazpaměť, ale zase díky tomu můžu úplně vypnout a odpočinu si,“ dodala.

Novodobým filmům, americkým trhákům, ale ani českým komediím zpěvačka nepropadla, takže u ní opravdu vidíte zpravidla běžet prvorepublikové šlágry. Baví jí navíc nejen tyto snímky, ale i osudy hereckých hrdinů, o kterých si ráda přečte nějakou autobiografickou knihu.

Únik do filmové říše

Kdyby mohla, ráda by prožila časy Adiny Mandlové, slávu Lídy Baarové nebo zašla na věčírek s Hugo Haasem či na rande s Vlastou Burianem. Bohužel se však dál než ke snění nedostane, přece jen jsme už v 21. století. Není tedy divu, že si tento čas zpříjemňuje alespoň únikem do filmové říše.

„Myslím, že ta doba byla velice zajímavá. Ostatně filmová produkce tomu odpovídá, protože vznikly opravdu hezké snímky. Dnes, když si mám v televizi vybrat, jestli se budu dívat na něco z novodobé produkce, nebo na film pro pamětníky, rozhodně sáhnu po tom starším.“

Heidi i přes svůj věk patří mezi české sexbomby, proto by pro ni nebyl problém strčit prvorepublikové herečky do kapsy a lámat srdce pražských gentlemanů ze starých filmů jako na běžícím páse. Takový Oldřich Nový by jí jistě rád říkal: "Zavřete oči, odcházím!"

Na největší hit Heidi Janků se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube