Smrt se musí odtruchlit, Heidi Janků prožívala s Ivanou Gottovou nejtěžší chvíle

Premiéru nového dokumentu Karel si ve Slovanském domě nenechala ujít ani Heidi Janků. Ta byla v kontaktu s Ivanou Gottovou v době, kdy byl fenomenální zpěvák už vážně nemocný. A protože zpěvačka sama nedávno přišla o milovaného manžela, přesně rozumí tomu, čím si vdova po odchodu Zlatého slavíka musela zřejmě procházet.

Málokdo ví, že Heidi Janků měla jeden čas k Ivaně Gottové hodně blízko. "Měly jsme chvilku vztah, když byl Karel nemocný. Jednou jsme se potkaly i na Tenerife, takže jsme nějakou dobu spolu komunikovaly," odtajnila známá zpěvačka pro Expres těsně před slavnostní premiérou dokumentárního snímku Karel.

Po smrti Karla toho určitě měla dost

Když pak ale legendární zpěvák před dvěma lety zemřel, kontakt mezi Ivanou a Heidi náhle ustal. "Pak jsme se už nesetkaly, ani jsme si nevolaly. A mně přišlo i divné, abych jí volala, protože po jeho smrti toho měla určitě dost," doplnila Janků. Ta musela přesně rozumět tomu, čím si vdova po odchodu svého partnera musela procházet.

Sama zpěvačka totiž přišla o manžela Ivo Pavlíka, který v srpnu 2017 skonal na selhání srdce. Ještě týden před svou smrtí byl přitom hudební skladatel s Heidi na mejdanu, kde se dobře bavil. Přestože bylo Pavlíkovi čtyřiosmdesát let, Janků přeci jenom nějakou dobu trvalo, než se s tak obrovskou ztrátou smířila.

Tušila jsem, že jednou to přijde

"Ten první rok byl samozřejmě těžký, druhý už to bylo lepší a teď už jsem zase nastartovala život a žiju. Člověk se musí umět vyrovnat se ztrátou. Tušila jsem, že to jednou přijde, ale nedá se na to připravit. Musíte si to asi odžít, odtruchlit a ono to přebolí," svěřila se zpěvačka s tím, jak vnímala odchod svojí životní lásky.

I když Janků na svůj věk vypadá fantasticky, nového partnera si zatím nenašla. Zpěvačka si ale myslí, že jak ona, tak vdova po Božském Kájovi budou mít problém navázat nový vztah. "Nevím, jak to má Ivanka. Pro toho chlapa by to bylo strašně těžký. Karel byl charismatický, byl to prostě fenomén. Ivoš byl taky osobnost, takže my obě to budeme mít těžký," uzavřela umělkyně.

Heidi si uvedení nového filmu Karel užila. Úzké červené šaty jí ohromně slušely.