Heidi Janků k smrti vyděsila nevlastního syna, při koncertu spadla z pódia

Zpěvačka Heidi Janků pořádně vyděsila celou kapelu, když během vystoupení spadla z pódia mezi reprobedny. Obrovský strach o ni měl hlavně nevlastní syn Adam Pavlík. Je až s podivem, že umělkyně po hrozivém pádu vyvázla jen s odřenou nohou.

Zpěvačka Heidi Janků se během nucené pauzy způsobené pandemií koronaviru nemohla dočkat, až bude znovu zpívat před diváky. Jenže když konečně vystoupila na slavnosti v obci Vítězná u Dvora Králové nad Labem, upadla a poranila si koleno. „Jsem zvyklá po pódiu běhat a skákat, což jsem dělala i na tomto vystoupení. Bylo to velké pódium a před ním stály reprobedy, na které jsem vždy skočila, protože jsem ráda k lidem blízko," popsala děsivý zážitek Heidi deníku Aha!

Pád vypadal ošklivě

Jakmile zpěvačka začala uvádět další pomalou písničku, chtěla se vrátit ke kapele. „Když jsem skočila zpět na pódium, tak mi na kabelech ujela noha a já se zřítila mezi pódium a reprák. V tu chvíli mě nebylo vidět a pád vypadal opravdu ošklivě," doplnila Heidi, která se zachovala jako opravdový profesionál a pokračovala v představení. „Kluci nepřestali hrát. Písničku jsem dokonce dozpívala a dokončila i koncert," uvedla hrdě pro web super.cz.

Adam se bál, že strhnu reprák

Největší strach měl o Heidi pochopitelně syn jejího manžela Iva Pavlíka Adam Pavlík, který hraje ve zpěvaččině doprovodné kapele. Ten byl před čtyřmi lety svědkem toho, kdy jeho maminka, zpěvačka Věra Špinarová, při koncertu zkolabovala a později zemřela. „Adam byl k smrti vyděšený, bál se, že na sebe strhnu ještě odposlechový reprák," pokračovala Janků, která naštěstí hned vyskočila a pokračovala v produkci.

Heidi, kterou proslavil například hit „Když se načančám", pak na sociálních sítích fanoušky vyzvala, aby jí dali vědět, pokud nehodu vyfotili. „Pokud to někdo zdokumentoval, prosím, pošlete nebo mě označte," připsala Janků k fotografii, která dokládá nedávné zranění. „Přestože můj pád z jeviště vypadal hrůzostrašně, odnesla to jen noha. Tak nebojte, do dalšího koncertu budu určitě fit," slíbila svým příznivcům.