Heidi Janků nevěděla, že prodělala koronavirus. Protilátky však má

V dnešní době je už jen málo lidí, kteří nebyli na testech na koronavirus. Mezi ty, kteří se raději po návštěvě známých, kteří byli o Vánocích pozitivní na tuto nemoc, nechali otestovat, patří i zpěvačka Heidi Janků. A udělala dobře! Díky tomu dokonce zjistila, že už ho nejspíš někdy prodělala, i když o tom vůbec nevěděla.

Zpěvačka Heidi Janků vypadá na svůj věk přímo dokonale a je to prý tím, že se o sebe stará. A to jak po psychické, tak fyzické stránce. Její tělo a imunita je tedy natolik silná, že prodělala koronavirus, aniž by o tom věděla. Vše odhalil až náhodný test na protilátky.

Zpěvačka se totiž o Vánocích rozhodla podstoupit tento test, aby se přesvědčila, že je v pořádku, protože navštívila známé, kteří byli pozitivni. Chtěla tedy mít před návštěvou rodiny jistotu.

Protilátky v krvi

O to větší bylo její překvapení, když se z testu zjistilo, že má Heidi v krvi protilátky. Sice už jich nebylo velké množství, ale stále tam nějaké byly. Dle lékařů to tedy s největší pravděpodobností znamená, že už nákazu koronavirem někdy dříve prodělala.

Janků však tvrdí, že to rozhodně nemohlo být v roce 2020, protože jí nic nebylo. Zato prý byla velmi nemocná již v roce 2019, konkrétně na podzim, kdy měla velké problémy s dýcháním a i přes různé testy lékaři nemohli přijít na to, co zpěvačce je.

Vše tedy odpovídá tomu, že měla Heidi koronavirus, když si všichni ještě mysleli, že tady nic takového není. Naštěstí se ze všeho sexbomba vylízala a nyní se jí daří dobře. I když samozřejmě i jí chybí kontakt s fanoušky, přáteli a ostatními lidmi. Nejvíc však trpí tím, že nemůže vystupovat.

Dodržování opatření

Pravidla ohledně dodržování bezpečnosti však respektuje a do společnosti nechodí. Stýká se tak maximálně se sousedy a pár kamarády, kteří dle jejích slov už skoro všichni koronavirus prodělali. Nemusí se tedy bát nejen o ně, ale díky protilátkám ani o sebe.

K očkování se staví kladně a říká, že je to jediná možnost, jak se vrátit do normálního života. Sama se nemůže dočkat, až už vakcínu dostane a půjde na ní hned, jak to bude možné.

„Byla jsem skeptická vůči očkování, ale když vidím, že je to jediná cesta tady z toho balastu, tak tu vakcínu chci a chci ji pro všechny, aby se to tady uvolnilo. Je to jediná cesta, jak začít normálně žít, chybí mi lidi, kontakt,“ prozradila pro Super.cz.

