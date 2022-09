Heidi Janků si Muže roku pochvalovala: Tahám z nich energii a nebráním se tomu

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Heidi Janků se objevila na finále Muž roku 2022. V náchodském divadle se na vyhlášení ankety objevuje téměř každý rok. Heidi je pořád v neuvěřitelné kondici, a tak se není čemu divit, že i o desítky let mladší muži na ní mohli oči nechat.

Zpěvačka dorazila v krásných černých mini šatech. Díky své perfektní postavě si může dovolit obléct cokoliv. Rok před šedesátkou vypadá, jako kdyby našla recept proti stárnutí.

Hvězda pódia

„Pořadatel soutěže David Novotný po mně chtěl písničku, na kterou by kluci mohli chodit promenádu. Tak jsem zabádala a našla. Akorát normálně tu písničku nezpívám, takže se jí musím znovu naučit. Ale to zvládnu, mám na to několik hodin. I když s tím učením je to čím dál tím těžší. Kdysi mi stačilo píseň jednou zazpívat a uměla jsem jí, dneska už tomu musím věnovat víc času,“ prozradila Heidi ještě před vyhlášením.

Všimla si, že finalisté jsou rok od roku čím dál mladší, zatímco ona stárne. „Z těch mladých tahám energii a hezký pohled na svět. Nebráním se ani kamarádům této věkové kategorie. Tím, že nemám děti, potřebuji kolem sebe mladou generaci, abych neustrnula a měla stále nové vjemy. Oni žijí úplně jiný život, než jsme žili v těch dvaceti my. Mohou mi něco předat a já mohu něco předat jim. Takže se tomu nebráním, ale fakt jenom kamarádsky.“

Ideální muž

Od smrti manžela je Heidi sama. O vzhledu ideálního partnera má ovšem jasno už od dvaceti. Tehdy u ní na plné čáře vítězil známý herec. „Já hlavně ve svých dvaceti byla prvně vdaná. Tenkrát frčeli filmoví ideální muži. A u mne to byl jednoznačně Belmondo.“

A jak finále soutěže Muž roku 2022 dopadlo?

Titul Muž roku 2022 - Mister International Czech Republic získal Matěj Švec, (č. 12)

Titul 2. Muž roku 2022 – Man ofthe Year Czech Republic si zasloužil Filip Šanda, (č. 9)

Titul 3. Muž roku 2022 – Mister Global Czech Republic obsadil Leon Vonaký, (č. 10)