Nestárnoucí Heidi Janků: Plastik se bojí, prý má jen umělé nehty a vlasy

Zdroj: Profimedia

Česká moderátorka a zpěvačka Heidi Janků jako by měla smlouvu o nestárnutí s ďáblem. Jinak totiž není možné, že by bez zásahu plastických chirurgů, jichž se prý bojí, vypadala v šedesáti letech tak, jak vypadá. Závidět jí mohou klidně i o deset let mladší kolegyně. Heidi je prostě stále kočka!

Zpěvačka Heidi Janků na pódiu křepčí jako zamlada, vypadá snad ještě líp a v neposlední řadě se cítí stále na dvacet. Sice slaví šedesátiny, ale její věk by jí rozhodně nikdo nehádal. Zajímavé je, že zpěvačka tvrdí, že má z estetických zákroků hrůzu a že ji zdobí maximálně tak umělé nehty a prodloužené vlasy. Jinak je prý na jejím těle vše přírodní.

"Nemám zatím nic, jen umělé nehty. Mám trochu přidělané vlasy, ale plastiky zatím ne. Stárnout je těžké, to vím podle sebe. Stárnout s noblesou je opravdu těžké a pro nás, kteří jsme vidět, je to dvakrát tak těžší. Na jednu stranu nikoho neodsuzuji. Na druhou stranu by si však takové zákroky měly mnohé dámy nechat udělat raději od opravdových odborníků. Ať už jde třeba jen o lehký lifting, je důležité, aby se ten člověk nakonec nezměnil v někoho úplně jiného. Toho se bojím tak moc, že na nic raději nepůjdu," odhalila tmavovláska v rozhovoru pro idnes.cz.

Plastiky neodsuzuje, ale bojí se jich

Neznamená to ale, že by plastické operace herečka a zpěvačka odsuzovala, to rozhodně ne, prý se jim do budoucna ani nebrání, jen se jich šíleně bojí a trvá jí dlouhou dobu, než se k něčemu dokope. Nyní dokonce zvažuje operaci víček a vytažení pokleslých koutků.

„Nedávno jsem zjistila, že si musím pomalu začít líčit oči jinak, než jsem zvyklá. Takže si myslím, že půjdu na nějakou konzultaci a horní víčka půjdou do nějaké úpravy,“ prozradila nestárnoucí Heidi pro super.cz.

Problém má Janků i s pokleslými koutky, což jí také vadí. Jak sama říká, k její profesi je zapotřebí vypadat dobře a esteticky.

Touží po nových víčkách a zvednutých koutkách

„Taky jsem si řekla, že bych si mohla nechat trochu zvednout koutky, abych nemusela chodit po ulici a pořád se smát. Estetika k tomu, co dělám, patří,“ dodala kráska, která nejen že zdědila půvab a dokonalou postavu, ale navíc je velmi šikovná a zvládne doma zastat nejednu mužskou práci.

Sama si vymaluje, přibije obrazy či si dokonce vlastníma rukama postavila na zahradě pergolu. S o mnoho let starším manželem, který na tom už ke konci života nebyl dobře, tudíž zpěvačce nemohl příliš pomáhat, se naučila si vše dělat sama.