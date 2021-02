Heidi Janků randí, vhodného muže ale nemůže najít! Popsala, jak by měl vypadat

Po smrti manžela Iva Pavlíka, který byl její životní láskou, pochopitelně nějakou dobu čekala, než se alespoň trochu zacelí její zlomené srdce. Jak to ale vypadá, zpěvačka Heidi Janků je připravená na nový vztah!

Manželský pár tvořili dlouhých pětatřicet let a navzájem si byli osudovými partnery. Zpěvačka Heidi Janků a Ivo Pavlík byli prototypem krásného a spokojeného manželství, pak ovšem zasáhla krutá ruka osudu. Milovaný Ivo totiž zemřel. Letos v létě to budou už čtyři roky od jeho smrti, a tak se nabízí otázka, zda již Heidi netrápí samota a netouží po nové lásce.

Netlačí na pilu

Vyrovnat se se smrtí milovaného manžela rozhodně nebylo lehké. Velkou ránu na srdci se ale zpěvačce podařilo alespoň z části zacelit, a tak by mužskou společnost opět ráda uvítala. Na nic však nespěchá. „Nebudu tvrdit, že bych si nepřála lásku, ale rozhodně netlačím na pilo, není to něco, co by mi strašně scházelo,” nechala se zpěvačka před časem slyšet podle deníku Aha! s odkazem na expres.cz.

Zpěvačka je i ve svých osmapadesáti letech nesmírně nádherná, a proto není divu, že pozvání na rande dostává hned několik. Její nápadníci v takovém případě nejčastěji využívají sociálních sítí, nebo rovnou kontaktní objednávkový formulář na jejích oficiálních stránkách. Podle Blesku se ale Heidi úplně nedaří na žádosti správně odpovídat. „Já an to neumím reagovat, jsem asi blbá,” řekl s nadsázkou.

Příšerné rande

Na schůzky se dle svých slov zpěvačka vydává pravidelně. Toho pravého se jí ale stále nedaří najít. Před lety se svěřila se zážitkem z jednoho ne tak úplně vydařeného rande. „Škoda mluvit, bylo to příšerné. Nikoliv, že by se nechoval hezky, ale ti kvalitní muži už asi nejsou. Přijdou mi dost zženštilí, přitom já bych vedle sebe potřebovala pořádného muže, urostlého, ke kterému bych vzhlížela,” řekla ještě webu Express.

Jednoho „chlapa” doma má

Překonat chmury zpěvačce hodně pomohl i její věrný parťák, pejsek Eda, kterého si Heidi pořídila půl roku poté, co přišla o manžela. „Mám malého černo-stříbrného knírače, který ale vyrostl trošku víc, takže když mě lidi potkávají, tak mi říkají, to je střední knírač, a já říkám, ne, to je malý. Je to takový statný kousek, ale jsem za to ráda. Je dobře stavěný, je krásný, chovný tedy už být nemůže, protože je fakt větší, než by měl být, ale je to zlatíčko. A mně je jedno, že má pár centimetrů navíc,” nechala se před lety slyšet zpěvačka pro deník Aha!.

„Eda mě má rád, i když trochu ztloustnu nebo se nenalíčím,” dodala ještě na závěr.