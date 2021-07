Heidi Janků přemohla smutek, po smrti manžela žije sama a doufá v novou lásku

Většina zpěváků a zpěvaček si musela kvůli pandemii koronaviru přiškrtit opasek a letos si třeba i odepřít dovolenou. Taková Heidi Janků se sice několikrát nechala slyšet, jaký je chudák, ale to ji rozhodně nezabránilo v rekonstrukci honosné vily, ve které žije po smrti manžela Iva Pavlíka sama.

Minulý rok nebyl pro umělce zrovna příznivý, proto není divu, že mnoho z nich skončilo za kasou, v taxíku nebo jako pomoc v nemocnici. Chtěli si přivydělat nějakou tu korunu, když nesměli kvůli pandemii koronaviru vystupovat. Heidi Janků se sice nechala několikrát slyšet, že jí také úspory dochází, ale to jí nezabránilo v nákladné rekonstrukci vily, kde žije.

„V branži jsem čtyřicet let a bylo by smutné, kdybych neměla nic našetřeno. Takže ne. Říkala jsem si, že pokud to neudělám, tak už se k tomu neodhodlám. Měla jsem na to čas, nemusela nikam jezdit a proč sedět na penězích, když roky utíkají. Navíc po dvaceti letech barák opravdu potřeboval rekonstrukci,“ prozradila Blesku.

Sice několikrát vypustila informaci, že jí dochází peníze, ale myslela to prý spíše ve vtipu a zatím nikam za kasu nemusí. Sice teď prý vyluxuje své konto, ale na druhou stranu bude mít doma vše, po čem kdy toužila.

Přála by si nového partnera

Navíc by si prý ráda našla nového muže do života. Truchlit po Pavlíkovi už ji nebaví.

„Už jsem několikrát řekla, že bych se novému chlapovi nebránila. Nedávno jsem se podívala na datum svého narození a není čas ztrácet čas, ale za každou cenu to nechci,“ svěřila se dále Blesku.

O pozvánky na rande nemá krásná zpěvačka nouzi, přes sociální sítě ji zve na rande každou chvíli někdo. Občas odepíše, občas ne. Seznamování na dálku ji ale nebaví. Raději by zažila lásku na první pohled. K seznámení potřebuje oční kontakt.

Sociální sítě nepoužívá ani jako formu přivýdělku, i když ji občas nějaká firma osloví. Říká, že její sledující jsou stejná generace jako ona, tudíž nakupování přes sociální sítě není jejich doménou. Raději stále zpívá, což jí prozatím stačí a uživí ji to.

Po koronaviru už koncertuje

Po koronaviru už má za sebou několik komornějších vystoupení. O práci tedy nouzi nemá a že by neměla do čeho píchnout, se nebojí.

„Lehký adrenalin tam byl, ale strašně jsem se těšila. Vezměte si, že jsem devět měsíců nezpívala. Takže jsem i na tom prvním koncertu říkala, že je to takové těhotenství. Konečně jsem porodila a už zase můžu zpívat. Naštěstí jsme si před prvním vystoupením s kapelou udělali takové třídenní soustředění, kde jsme hodně zkoušeli. Máme se s klukama rádi, těšili jsme se na sebe a i během korony jsem za nimi občas jela do Ostravy na zkoušku. Nedělali jsme nové věci, ale udržovali jsme se v kondici,“ také prozradila Blesku.

