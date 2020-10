Hubená postavička je pryč, Heidi Janků ztloustla o několik velikostí

I když jí táhne na šedesát, je pořád krásná. Heidi Janků zkrátka ví, jak na to. Známá byla vždy i svojí hubenou postavou, ale časy se mění. Zpěvačka si nyní postěžovala, že zvětšila o několik velikostí.

Muži po ní šíleli a šílí jistě do dnešních dnů. Heidi Janků zkrátka vypadá dobře. Jediné, co se na ní změnilo, je postava, i když pouhým okem to viditelné není. Zpěvačka však tvrdí, že ztloustla, a to dokonce o několik velikostí.

„Je to šílené, z velikosti S jsem na velikosti L. Denně chodím s pejskem na dlouhé procházky, snažím se pravidelně cvičit a nic. Vůbec nic nezabírá a kila se mě drží jak klíště. Za všechno může karanténa, kdy jsem zlenivěla, víc jedla a přišla o většinu koncertů,“ svěřila se Blesku zpěvačka.

Nikdo se ovšem nemůže divit, jelikož v době pandemie koronaviru ztloustne každá žena a zvlášť zpěvačka. Heidi pochopitelně normálně koncertuje a daleko více se hýbe. Nyní však musí dodržovat přísná opatření, a tak jen kyne a kyne.

Heidi se na sobě snaží pracovat, ale váha dolů nejde

„Nevím, jestli je to blížící se šedesátkou, že nehubnu, nebo něco dělám špatně, ale netěší mě to. Už i jídelníček jsem omezila, tak věřím, že to prolomím,“ tvrdí Heidi a snaží se se sebou něco dělat.

Relativně nedávno ale tvrdila, že se nepředře. „Do fitka nechodím. Nebaví mě to a myslím, že to na mě ani nijak nefunguje. Jediné, co pro svou postavu dělám a co mi zároveň dělá velmi dobře, jsou dlouhé procházky se psem. Udržuji se tím v kondici. Denně nachodím třeba dvanáct kilometrů. A nemusím se trápit v posilovně na strojích,“ řekla Heidi Janků moderátorce Agátě Prachařové v pořadu Shaker na Óčko star.

Stárnutí se nijak nebojí. „Vrásky zatím nemám, ale obličej mi trochu „padá“. Gravitace funguje. Už to zkrátka není taková hitparáda. Než se namaluji, vypadám po ránu opravdu trochu jinak,“ říká zpěvačka, která vše bere s nadhledem.

Operace zatím neplánuje

Geny má dobré, takže kosmetické úpravy zatím nepřicházejí v úvahu. „Zatím jsem ještě nebyla na žádné plastické operaci. Ale neodsuzuji to a do budoucna to rozhodně nevylučuji. Jsem zastáncem toho, že když někdo vystupuje na jevišti, tak estetika k tomu patří a člověk má nějak vypadat. Ale jsem velký zbabělec, takže zatím je to všechno jen ve fázi plánování,“ doplnila.

Speciální rady na to, jak si udržet mladou pleť, nemá. „Každý večer se důkladně odlíčím, namažu se nějakým krémem a jdu spát. Vlasy nejsou moje, ty jsou cizí. A používám na ně běžně dostupnou vlasovou kosmetiku,“ dodala Heidi.