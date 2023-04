Heidi Janků promluvila o maratonu randění: Jak probíhá výběrové řízení na muže?

Zdroj: Profimedia

Kdepak drama ani krvák a už vůbec ne horor, tak podobné filmy zpěvačka, moderátorka a herečka Heidi Janků nemusí. Šíp ji před pár dny zastihl v kině Slovanského domu kam vyrazila na premiéru nové verze Tří mušketýrů natočeného podle klasického románu Alexandra Dumase. A jak je jejím dobrým zvykem, s úsměvem na rtech a dobrém rozmaru. S chutí zapředla hovor se zdejšími českými mušketýry a na památku se s nimi i nechala vyfotit.

„Tak tenhle druh filmů rozhodně můžu a konkrétně na tuhle novinku se doslova třesu. Má notnou dávku dobrodružství a předpokládám také té správné romantiky. Viděla jsem předchozí verzi dvakrát nebo třikrát a tuhle novinku jsem si prostě a jednoduše nemohla nechat ujít. Trocha onoho napětí a dávka citů to je přesně můj šálek kávy. Hrozně moc se těším, jak si to tihle čtyři francouzští chlapíci zase rozdají s padouchy a zloduchy a doufám, že nebude chybět ani ona trocha lásky,“ svěřila se nám natěšená Heidi.

Filmové dílko jsme probrali a teď s pravdou ven. Co vy a ta trocha lásky? Čtyřnohého parťáka Edu jste nechala doma, aby hlídal a sama vyrazila za kulturou. Když už jste tak trochu romantička, jak naznačujete, kde je chlap vašeho srdce, který by dámu provázel?

„Kde je to fakt nevím (smích). Ne, že bych nedostávala nabídky na randění, ty opravdu přicházejí, a kdybych měla každou využít, nedělala bych asi nic jiného, než usrkávala kafe a pobíhala po kavárnách a restauracích. Takové to virtuální seznamování dost kvete, já jsem ale pro to, aby přeskočila případná jiskra při setkání z očí do očí. Napsat si může, kdo chce, co chce, realita ovšem bývá někdy úplně jiná. Takže u mne výběrové řízení na partnera stále probíhá a uvidí se. Nic nehrotím, do ničeho se za každou cenu neženu a čas ukáže. Zatím si s Edou a kamarády vystačím a přijde-li s někým takové to probliknutí, nebudu se bránit,“ vysvětlila své seznamovací záměry Janků.

Když už jsme u randění, není to u vás, že zatím se nikdo vážný neobjevil i tím, že jste prostě na chlapy náročná?

„No asi jo. Je fakt, že jsem trochu vybíravá. Nepotřebuji mít vedle sebe třeba nabušeného krasavce samý sval a šlacha, nesoudím lidi podle stavu konta a nehledám ani nudného patrona. Jsem, jaká jsem, možná se i někteří pánové mé aktivity bojí a chybí jim ta trocha troufalosti, ovšem každý jsme nějaký, takže se nikam za každou cenu neženu. Ten můj perspektivní by měl mít charisma, nesmí to být bručoun, ale člověk se stejným nebo hodně podobným smyslem pro humor, který mám já. Když to shrnu, tak bych si přála, aby ten můj perspektivní byl věrnej, milej, mazlivej, komunikativní a aby neměl v hlavě vzduchoprázdno. Jak je vidět, chci toho docela dost, ale tyhle vlastnosti bych na někom ráda objevila a pak bude ruka v rukávu,“ dodala s tradičním úsměvem Heidi Janků a protože už se čas projekce nachýlil, s elegancí sobě vlastní se omluvila a zmizela v kině.